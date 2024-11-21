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2024 GCSA全球企業永續獎頒獎典禮於11月20日於台北圓山大飯店(The Grand Hotel Taipei)隆重舉行，吸引全球企業踴躍參與。信義開發首次參賽即榮獲《全球企業永續獎》(Global Corporate Sustainability Awards, GCSA)「永續報告獎」(Sustainability Reporting)。這項殊榮不僅肯定了信義開發在永續發展及企業社會責任的出色表現，更彰顯其在建設永續領域的專業實力，樹立產業ESG標竿。信義開發深刻體認永續經營與減碳的重要性，積極從多元面向推動環境保護、社會責任及公司治理。與成功大學合作進行嘉品住商大樓的低碳建築、建築能效及碳足跡評估，是學術研究結合實務建築的成功案例。同時，嘉學.住宅大樓取得綠建築與低碳建築鑽石級最高等級候選證書，進一步鞏固信義開發在低碳永續建築領域的領導地位。嘉學.於11月初更獲智慧建築黃金級候選證書，成為智慧技術與永續理念結合的典範。信義開發副總經理李建坤表示：「嘉學.在規劃設計時，全面依循智慧建築八大指標，包括綜合佈線、資訊通信、系統整合等，確保建築具備高效運作與管理能力。同時，透過節能管理與安全防災技術的應用，為住戶提供智能化、安全且永續的居住環境。」信義開發以「透過共融預建築成為產業ESG標竿」為2030年願景，持續提升永續報告的透明度與完整性。報告內容依循GRI、SASB及TCFD國際準則，並導入SDGs（聯合國永續發展目標），經英國標準協會（BSI）查核，取得Level-5+最高等級認證，展現了在「完整性」、「可信度」及「溝通性」上的高標準。為加強與利害關係人的溝通，信義開發設立永續網站專區，發行《永續漫步.》刊物，並透過社群媒體與社區營造等多元管道，建構起全方位的溝通橋梁，強化企業與社會的連結，進一步體現信義開發在推動永續發展方面的影響力與承諾。未來，信義開發將持續以專業與創新為基石，聚焦於低碳永續建築的開發，推出更具前瞻性、高影響力的建築個案，為產業、環境與社會的共同進步作出貢獻。