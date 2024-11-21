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▲TYGA因沒趕上飛機，今晚台北的演出被迫取消，他在限時IG動態上向台灣歌迷道歉，表示會在協商改期。（圖／TYGA IG）

▲TYGA昨晚在限時動態上分享自己美國遊樂園暢玩雲霄飛車等多項設施的畫面，令台灣粉絲相當生氣。（圖／TYGA IG）

▲TYGA將於明日登上泰國音樂節活動「Rolling Loud Thailand」演出，然而他喊話泰國粉絲的舉動讓台灣粉絲再度氣炸。（圖／TYGA IG）

美國饒舌歌手TYGA（泰加）原定今（21）日晚間在台北Zepp New Taipei開唱，沒想到主辦單位「Onion Production」稍早宣布，因TYGA沒有搭上來台北的飛機，今晚演唱會被迫取消，消息曝光令歌迷相當傻眼。而TYGA在IG限動PO文向台灣歌迷致歉後，下秒竟立刻喊話「泰國晚點見」，再度引發台灣歌迷不滿。TYGA原定今晚8點在Zepp New Taipei開唱，且將在演唱會結束後舉行After Party狂歡。主辦單位「Onion Production」今日上午突然發布公告表示：「TYGA因個人因素，沒趕上稍早飛往台北的航班，很遺憾兩場活動將被迫取消。」接著TYGA在IG限時動態以黑底白字向台灣粉絲致歉，表示將會努力安排重新演出事宜。此外，有眼尖粉絲發現，TYGA昨晚還在IG分享自己在遊樂園開心玩樂的動態，今日卻沒趕上飛機，明顯不將開唱一事放在眼裡，網路上罵聲連連，歌迷紛紛留言痛批：「故意的吧笑死！都還在遊樂園爽，來台灣至少要10小時。」、「這是我聽過最荒謬的取消原因」、「感覺他根本不知道要來台北。」而TYGA才剛向台灣歌迷道歉完，沒多久又發了1則限時動態，打卡泰國芭達雅，並向泰國的粉絲打招呼：「泰國晚點見。」該舉動也讓台灣粉絲再度氣炸。