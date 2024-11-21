美國饒舌歌手TYGA（泰加）原定今（21）日晚間在台北Zepp New Taipei開唱，沒想到主辦單位「Onion Production」稍早宣布，因TYGA沒有搭上來台北的飛機，今晚演唱會被迫取消，消息曝光令歌迷相當傻眼。而TYGA在IG限動PO文向台灣歌迷致歉後，下秒竟立刻喊話「泰國晚點見」，再度引發台灣歌迷不滿。
TYGA昨晚還在遊樂園！粉絲氣炸：他根本不知道要來台北
TYGA原定今晚8點在Zepp New Taipei開唱，且將在演唱會結束後舉行After Party狂歡。主辦單位「Onion Production」今日上午突然發布公告表示：「TYGA因個人因素，沒趕上稍早飛往台北的航班，很遺憾兩場活動將被迫取消。」接著TYGA在IG限時動態以黑底白字向台灣粉絲致歉，表示將會努力安排重新演出事宜。
此外，有眼尖粉絲發現，TYGA昨晚還在IG分享自己在遊樂園開心玩樂的動態，今日卻沒趕上飛機，明顯不將開唱一事放在眼裡，網路上罵聲連連，歌迷紛紛留言痛批：「故意的吧笑死！都還在遊樂園爽，來台灣至少要10小時。」、「這是我聽過最荒謬的取消原因」、「感覺他根本不知道要來台北。」
才剛道歉！下秒喊話「泰國晚點見」惹火台粉
而TYGA才剛向台灣歌迷道歉完，沒多久又發了1則限時動態，打卡泰國芭達雅，並向泰國的粉絲打招呼：「泰國晚點見。」該舉動也讓台灣粉絲再度氣炸。
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TYGA原定今晚8點在Zepp New Taipei開唱，且將在演唱會結束後舉行After Party狂歡。主辦單位「Onion Production」今日上午突然發布公告表示：「TYGA因個人因素，沒趕上稍早飛往台北的航班，很遺憾兩場活動將被迫取消。」接著TYGA在IG限時動態以黑底白字向台灣粉絲致歉，表示將會努力安排重新演出事宜。
此外，有眼尖粉絲發現，TYGA昨晚還在IG分享自己在遊樂園開心玩樂的動態，今日卻沒趕上飛機，明顯不將開唱一事放在眼裡，網路上罵聲連連，歌迷紛紛留言痛批：「故意的吧笑死！都還在遊樂園爽，來台灣至少要10小時。」、「這是我聽過最荒謬的取消原因」、「感覺他根本不知道要來台北。」
才剛道歉！下秒喊話「泰國晚點見」惹火台粉
而TYGA才剛向台灣歌迷道歉完，沒多久又發了1則限時動態，打卡泰國芭達雅，並向泰國的粉絲打招呼：「泰國晚點見。」該舉動也讓台灣粉絲再度氣炸。