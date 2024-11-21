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▲「潮味決」是擁有超過48種隨選食材、9種口味、7種套餐、5款飲料和5道招牌小點的湯滷品牌。（圖／吾蜂美味集團提供）

▲吾蜂美味集團週年慶活動推出限定期間消費滿50元，即可獲得點食成金抽獎券，有機會獲得價值74萬元的MG ZS汽車，以及阿拉斯加雙人豪華郵輪之旅等獎品。（圖／吾蜂美味集團提供）

▲《黑白大廚：料理階級大戰》引發熱議的「學餐名家」李美英廚師，將首度親臨今年下酒祭。（圖／高流提供）

吾蜂美味集團週年慶又來了！每年都送出超狂禮品的吾蜂美味集團，旗下包含年輕人喜愛的老先覺、潮味決與麵匡匡，此次將於2024年11月27日至2025年1月5日舉行，為期40天。集團旗下三大品牌包含老先覺功夫窯燒鍋、潮味決湯滷專門店與麵匡匡拉麵食堂，攜手帶來慶典。活動期間消費滿50元，即可獲得點食成金抽獎券，有機會獲得總價值超過350萬元的獎品，包括令人心動的MG ZS汽車，以及阿拉斯加雙人豪華郵輪之旅等頂級好禮。吾蜂美味集團這次週年慶活動熱力全開，三大品牌都加入。像是已經營14年的麻辣個人鍋品牌「老先覺」; 還有擁有超過48種隨選食材、9種口味、7種套餐、5款飲料和5道招牌小點的湯滷品牌「潮味決」；還有採用三次熟成、九次壓制的工法，淬鍊出香氣濃郁、麵體紮實的拉麵品牌「麵匡匡」。活動期間內，總獎項金額高達350萬元，每週將抽出不同的幸運得主，其他獎項還包含中僑旅行社提供的還有熱門3C家電產品，如傑昇通信提供的SAMSUNG Galaxy Z Flip6，及烘烤微波爐、無線吸塵器、空氣清淨機等，更有禧榕軒大飯店提供的豪華四人房飯店住宿等。週週抽獎日期：12月4日、12月11日、12月18日、12月25日、2025年1月2日及1月8日。至於高雄流行音樂中心每年12月主辦的下酒祭活動，今年首度與韓國合作，日前已公布五組韓國樂團演出精彩卡司，更重磅宣布近期在Netflix料理競賽節目《黑白大廚》中引發熱烈討論的「學餐名家」李美英廚師，將首度親臨高雄「下酒祭」，現場烹飪韓國代表韓食，民眾到場可免費一睹李美英廚師好廚藝。針對今年下酒祭即將舉行，高流也推出新一波的會員抽獎活動，獎項包括高雄漢來大飯店提供價值超過1萬5,000元的港景精緻客房住宿券（不含早餐），還有真鮪魚料理品牌「魚饌食」的多多魚爆鬆球、 蒲燒鮪魚腹排，還有位於駁二C10 LIVE WAREHOUSE新開幕的I'm fine；)酒吧的中杯香檬生啤免費兌換券，以及韓國觀光公社熱情贊助的자연공작소自然工作所乾炸海苔片等。