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▲2024世界12強棒球賽，台灣隊長陳傑憲單場3安，但第4局被刺殺在二壘，卻讓下一棒曾頌恩敲出二壘安打送不回來。（圖／記者葉政勳攝）

▲世界棒球12強中華隊投手黃子鵬繳出4.2局好投惜敗。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

▲吉力吉撈·鞏冠是中華隊本屆唯一的右打代打選項。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.20）

世界12強賽超級循環賽首戰，台灣面對委內瑞拉，雖然全場擊出7支安打，比對手委內瑞拉還多1支。不過整體打線串聯不理想，安打只集中在3棒陳傑憲與7棒江坤宇身上，再加上台灣錯失4局單局雙安、5局1出局滿壘得分機會，台灣終場0比2不敵對手，吞下超級循環賽首敗。台灣在超級循環賽對戰委內瑞拉，面對的先發投手是本季在富邦悍將效力的羅戈。剛開賽時，羅戈的整體狀況極佳，直球與叉指變速球的組合很有效率，台灣前3局僅擊出1支安打，對戰羅戈一直陷入被動局面。前9名打者有7人首球是好球，還吞下5次三振。到了第2輪後，台灣打線開始嘗試反向攻擊，試圖降低變化球揮空率，又能兼顧直球的方式來做進攻且收到成效。4局上，率先上場的林立差點打穿一、二壘間；陳傑憲推成三壘邊線的安打，卻在搶佔二壘時遭到阻殺，也讓曾頌恩後續的二壘安打無法帶進打點。以過往中華職棒的案例，左外野手的傳球臂力通常不是很好，移位也不積極，陳傑憲的這支安打，總能在例行賽時搶進二壘成功。但委內瑞拉的左外野手Herlis Rodriguez卻不是如此，過往在小聯盟時期能守中、右外野，又曾單季在小聯盟創下21次助殺，移動速度與傳球臂力都屬上乘，情蒐報告沒能給予合理指示是這個play可惜的地方。5局上，主動換投的委內瑞拉在1出局一、二壘有人時，再換左投Liarvis Breto。Breto今年在墨西哥聯盟每9局保送率為4.2，並非控球好的投手，此時台灣決定採取保守推進戰術，讓岳東華犧牲短打是想先追平比分，但岳東華執行戰術失敗，後續擊成安打形成滿壘。滿壘機會交由開路先鋒陳晨威，先選到3壞球後，連看2紅中直球不出棒，有些可惜；最後又看著外角直球進壘遭到三振，沒有試圖破壞。以陳晨威的速度，就算打成內野滾地球都有避免雙殺的機會，再加上滿壘1出局，應設定偏高進壘點來進攻，試圖打成高飛犧牲打，這3個直球進壘點都很適合，卻也都錯過，是該半局無法得分的最大關鍵，後續台灣再也沒如此好的機會。面對中南美洲強力拉打的委內瑞拉，台灣派出黃子鵬先發不算太意外選擇，但整體控球準度，黃子鵬也顯現出中2日（若考量午場比賽，可能算是中1日半）的疲憊，準星沒有前2次出賽來得理想，高角度進壘點雖然投得出來，不過低角度的吃飯位置，卻總是沒辦法到位。整體而言，黃子鵬的控球不算隨心所欲，可是至少內外角的部分投得分明，加上低肩側投詭異的出手角度與尾勁，委內瑞拉的打者擊球Timing不是太理想。就算開局變化球手感冰冷，僅靠著4縫線直球與2縫線直球的交互運用，黃子鵬依然可以解決開賽投球不順的危機。唯一失投球就是4局下被Carlos Perez所擊出的2分砲。黃子鵬想投外角滑球，讓Perez揮棒落空、或打在棒頭上形成滾地球，為了要刻意投得更出去，黃子鵬還把低肩側投的出手點拉高，但這個外角滑球並未如想像般拐出去，反而從內飄到紅中，被Perez大棒掃中。從慢動作重播來看，Perez的擊球點很前面，重心也前衝很快，若不是剛好飄進5號位，就算投得再高一點，也有機會變成無效飛球出局。只能說疲勞影響控球，特別是更吃控球精準度的低肩側投，黃子鵬的唯一失投，卻也成為最大遺憾。本屆世界12強賽，委內瑞拉共帶了15名投手，即便先發輪值在A組預賽狀態不錯，但也準備了許多短局數牛棚投手，好在比賽中後半段做積極調度，特別是目前國際賽，尚未限制牛棚投手至少要投3人次，也給了多帶投手的球隊，可以做針對性投手調度的空間。這場台灣與委內瑞拉之戰，就可看到委內瑞拉不斷針對左、右打來安排牛棚投手調度，也因此進而放大了台灣野手陣裡，缺乏右打的問題。到了比賽後段必須需拼長打搶分的時候，只有吉力吉撈・鞏冠這1個右手代打選項，最終在7局使用完了之後，9局剩下的都是左手代打人選。也因此委內瑞拉可以讓牛棚左投Oddanier Mosqueda，一口氣做1.2局的跨局後援，他也展現出本季在3A對戰左打被打擊率1成22的壓制力，未被擊出安打，只投出1次觸身球保送。最終在剩下最後1個出局數時，委內瑞拉可以再把富藍戈給派上場，穩穩收下勝利。