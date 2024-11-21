我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德上任已6個月，仍未出訪友邦或過境美國。對此，國民黨主席朱立倫今（21）日認為，賴清德長期台獨立場引發國際疑慮，大家可能因區域安定沒安排出訪，呼籲他應遵守憲法，以區域及兩岸和平為考量才是全民之福。朱立倫今下午出席中華民國工商婦女協會愛在新北「好日子愛心平台」捐贈活動，會前接受媒體聯訪，被問及賴清德就任至今仍未出訪並過境美國，這是不是對美關係的負面訊號？朱立倫表示，賴清德長期以來的台獨立場，引起了國際上的疑慮，尤其賴清德的就職演說，相信民進黨也很清楚國際朋友的反應是什麼，現階段大家為了可能為了區域的安定，才未協助安排出訪，朱立倫表示，賴清德應該遵守中華民國憲法，以整體區域安全以及兩岸和平為最重要的考量，這才是全民之福。另外，有關勞動部公務員疑遭職場霸凌輕生案，朱立倫認為，這全國譁然，不分朝野大家譴責，大家感受基層勞工受到如此霸凌，而勞動部作為主管機關，卻還在機關內發生，且這次是非常顢頇、官官相護，事後處理全國也不能接受，這才是關鍵重點，行政院一定要果斷處理，希望行政院長卓榮泰盡快做出最後決定。