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▲7-11「超值五六日」是11月22日至11月24日。（圖／業者提供）

▲全家會員優惠是11月20日至11月24日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」是11月22日至11月24日。（圖／業者提供）

▲萊爾富「限時殺5日」是11月20日至11月24日。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」11月22日至11月24日開跑，這周買一送一共兩款商品，。此外，不少是「第2件10元」，單價越高越划算，像是杜老爺曠世奇派酒釀黑櫻桃原價55元、平均33元；全家會員優惠是11月20日至11月24日，買一送一商品共3款，、熊寶貝大自然馨香洗衣精平均79元、盛香珍豐葵香瓜子平均70元。「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月22日至11月24日限時3天，，以及全家霜淇淋買一送一，平均單支25元。門市「限時殺5日」是11月20日至11月24日，本周DM共9款促銷商品，超過半數都是5折，