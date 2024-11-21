🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」11月22日至11月24日開跑，這周買一送一共兩款商品，康貝特能量飲料平均18元、農心香辣海鮮烏龍麵平均25元。此外，不少是「第2件10元」，單價越高越划算，像是杜老爺曠世奇派酒釀黑櫻桃原價55元、平均33元；精品馥芮白原價120元、平均65元，約5.4折直逼半價。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是11月20日至11月24日，買一送一商品共3款，桂冠百香白葡萄雪酪平均23元、熊寶貝大自然馨香洗衣精平均79元、盛香珍豐葵香瓜子平均70元。
「全家康康5」周末五六日推出5樣商品5折起，11月22日至11月24日限時3天，包括黑芝麻熬豆漿平均20元、杜老爺冰淇淋甜筒平均23元、日本甘樂鮮果實軟糖平均35元、浪味仙平均15元、味味Ａ紅燒牛肉湯麵平均20元，以及全家霜淇淋買一送一，平均單支25元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是11月20日至11月24日，本周DM共9款促銷商品，超過半數都是5折，Pocky杏仁粒粒巧克力棒平均45元、厚醬起司蘇打餅平均25元、生活泡沫紅茶590ml平均13元、樂法日式綠茶650ml平均15元、農心安城湯麵平均25元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」11月22日至11月24日開跑，這周買一送一共兩款商品，康貝特能量飲料平均18元、農心香辣海鮮烏龍麵平均25元。此外，不少是「第2件10元」，單價越高越划算，像是杜老爺曠世奇派酒釀黑櫻桃原價55元、平均33元；精品馥芮白原價120元、平均65元，約5.4折直逼半價。
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