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柔仕生活紙巾系列（Soften Your Life - Roaze Multi-purpose Cotton Wipes Daily Series）於品牌創立30週年之際，以卓越設計與優質理念贏得2024倫敦設計獎-金獎、2024世界品質獎-銀獎及2024紐約設計獎-銀獎，成為國際舞台上備受矚目的台灣產品。柔仕始終堅持品牌使命—比新生兒更嬌嫩的肌膚，由柔仕溫柔守護。在這重要的里程碑，柔仕不僅延續初心，更以嶄新形象提升潔淨體驗，為現代女性打造兼具實用與美感的生活紙巾。台灣醫材品牌佑合（YOHO Medical）在1994年創立子品牌柔仕，當時因醫療專用的傷口照護紗布墊，意外成為美容師圈中的隱藏版祕訣，用於潔拭臉部與肌膚，甚至適用於新生兒嬌嫩膚質，帶來深受信賴的安全感。如今，柔仕以30年的專業經驗為基礎，研發市售唯一純素保養紙巾，倡導Less is more–純水保養的理念。採用100%天然無味特選棉料，並結合獨家水針纏繞技術，創造出蓬鬆柔軟的手感。這分延續初心的溫柔呵護，不僅滿足新生兒膚質需求，更讓成人在每一次使用中，感受到自然與真實的舒適體驗。柔仕生活紙巾系列新品上市就引發討論，擁有「柔厚手感，三倍保水」的《柔仕純水濕紙巾》經過12道EDI純化水過濾，確保每片濕巾達到潔淨標準。也堅持用「一片棉，三倍水」的超高保水技術，創造棉柔厚實手感、溫和親膚的全新清潔體驗。柔仕紙巾不僅以品質奠定多年的熱銷好評地位，在外觀設計上更是贏得世界級評審肯定，2024年全新發表的柔仕生活紙巾系列以低飽和色調結合手繪女性插畫，呈現溫暖舒適的視覺美感，並以六種當代女性形象為靈感，展現性感、純真、堅強與獨立的多元特質。柔仕相信，每位女性都能在生活中展現自我價值，從容迎接日常挑戰。柔仕生活紙巾系列在材質選擇上秉持環保與健康並重的原則，採用100%天然特選植棉，為了降低棉品中的化學氣味殘留，團隊花費大量時間調整製程，確保在保持醫療級標準的同時，達到柔軟親膚的手感，並確保無香精、酒精添加，且不進行動物測試。其棉質材料通過ISO、QMS、FSC及OEKO-TEX等多項國際認證，確保不含有害物質，安全適用於各種膚質，甚至是新生兒肌膚。同時，柔仕乾紙巾可生物降解，減少對環境造成的負擔，外觀採用環保包裝材料，致力於減少碳足跡，實踐對永續發展的承諾。柔仕生活紙巾系列不僅是功能性與設計的結合，更是一種生活態度的呈現。對於注重生活質感與環保意識的現代女性，給予最溫柔與自信的支持，從優雅包裝到環保材質，再到多用途的實用設計，柔仕生活紙巾用每一個細節，詮釋了設計團隊對女性多元價值與環境永續的深刻理解。未來，柔仕生活紙巾系列將繼續秉持「純淨、安全、永續」的理念，不斷創新，為全世界的使用者帶來更多高品質且貼心的產品選擇。「Roaze」 源自「法文Rose (中：玫瑰)」。象徵著蘊含美麗及勇敢的女性，看似簡單卻不平凡，閃爍著耀眼光彩。當愛情昇華為親情，女孩蛻變為母親，她學會在孩子面前潤飾自己的鋒芒，那自發的愛傳遞著堅定的溫柔，如同零添加紙巾般輕柔且自然。柔仕Roaze註冊於西元1994年，為台灣醫材品牌佑合YOHO Medical醫療器材公司之自有品牌，取得QMS、ISO13485、FSC及歐盟CE等國際認證。柔仕Roaze致力於開發多用途擦拭巾市場，涵蓋醫療用品、家用品、美容用品、嬰兒用品等領域，冀望能將醫療級品質傳遞到每個家庭。