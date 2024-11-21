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台灣證券交易所今（21）日公告，經審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報之113年第3季財務報告每股淨值資料，有6家上市公司淨值低於票面，應暫停融資融券交易、5家上市公司淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易，11家調整作業自本（113）年11月22日起實施。證交所依據「有價證券得為融資融券標準」第4條、「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及第23條規定，審核上市公司（不含金融控股公司）公告並申報之113年第3季財務報告每股淨值資料，符合暫停與恢復融資融券交易之有價證券調整名單如下：1. 每股淨值低於票面，應暫停融資融券交易之有價證券共有6種：燁興(2007)、吉祥全(2491)、精金(3049)、立德(3058)、金萬林-創(6645)、新天地(8940)。2. 每股淨值回復至票面以上，應恢復融資融券交易之有價證券共有5種：億泰(1616)、銘旺科(2429)、隆銘綠能(3018)、揚智(3041)、鄉林(5531)。