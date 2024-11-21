迎接耶誕節商機，台中市大魯閣新時代購物中心打造「星時代聖誕村」亮相，了有12米高的聖誕樹座落在中庭草坪，還邀請三隻可愛的「聖誕星人」助陣，民眾只要抬頭仰望，就能看見它們努力「攀爬進村」的可愛身影，為耶誕節增添歡樂氛圍。即日起至2025年1月2日活動期間，凡與聖誕樹合照並上傳至IG社群，還可抽暖心家電、電影票等好禮，歡迎民眾到館拍照打卡試手氣！
看準聖誕節的聚餐熱潮，大魯閣新時代大方推出餐飲、娛樂單筆消費滿300元即可抽30項好禮，有機會免費體驗全新開幕的福湯岩盤浴。會員全館單筆消費滿899送100元咖啡券等超值來店禮，全館滿3000元送200元，累贈無上限，滿額最高再加送1200元，同時搭配多家銀行推出刷卡禮，滿足消費者對於冬季服飾及交換禮物的購物需求
今年大魯閣新時代再度與公益團體攜手推出「讓愛溫暖全村」計畫，號召民眾一起做愛心幫助弱勢學童！檔期期間，捐助300元即贈「曼麗點數300點+佰元餐券+保齡球單局體驗券」，再抽「明水然．樂餐券、福湯岩盤浴貴賓券」等好禮，募集款項將全數捐贈光音育幼院，大魯閣新時代再加碼招待育幼院全體院生來館享用聖誕大餐，並準備豐富的娛樂場館體驗活動，陪伴孩童歡度暖心歲末！
為了讓「訪村」民眾滿載而歸，新時代安排了一系列有趣的週末活動，包括聖誕節前夕由「聖誕小童明星秀」及「聖誕村童畫展」拉開序幕，年末還有「質感花藝手作課」及「微醺品酒繪畫課」獨寵會員！12月27日起一連3天「曙光巴士」也將抵達新時代，結合拍貼機的復古巴士會快閃停放於1樓中庭廣場，消費滿2000元即可兌換乙次拍照機會，讓民眾與家人朋友把2024的美好回憶留在照片裡，帶走這份「訪村紀念品」迎接新的一年！更多活動詳情可洽詢大魯閣新時代官網 http://taichung.trkmall.com.tw/dm.html 。
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今年大魯閣新時代再度與公益團體攜手推出「讓愛溫暖全村」計畫，號召民眾一起做愛心幫助弱勢學童！檔期期間，捐助300元即贈「曼麗點數300點+佰元餐券+保齡球單局體驗券」，再抽「明水然．樂餐券、福湯岩盤浴貴賓券」等好禮，募集款項將全數捐贈光音育幼院，大魯閣新時代再加碼招待育幼院全體院生來館享用聖誕大餐，並準備豐富的娛樂場館體驗活動，陪伴孩童歡度暖心歲末！
為了讓「訪村」民眾滿載而歸，新時代安排了一系列有趣的週末活動，包括聖誕節前夕由「聖誕小童明星秀」及「聖誕村童畫展」拉開序幕，年末還有「質感花藝手作課」及「微醺品酒繪畫課」獨寵會員！12月27日起一連3天「曙光巴士」也將抵達新時代，結合拍貼機的復古巴士會快閃停放於1樓中庭廣場，消費滿2000元即可兌換乙次拍照機會，讓民眾與家人朋友把2024的美好回憶留在照片裡，帶走這份「訪村紀念品」迎接新的一年！更多活動詳情可洽詢大魯閣新時代官網 http://taichung.trkmall.com.tw/dm.html 。