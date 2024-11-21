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▲vivo與蔡司攜手打造長焦全能王X200 Pro，搭載蔡司2億APO超級長焦鏡頭，配備浮動潛望鏡組設計，實現超遠距離變焦表現。（圖／官方提供）

▲vivo X200系列為vivo首款採用全等深微四曲螢幕設計，實現耐用與科技美學的完美結合。（圖／官方提供）

vivo今（21）日公布最新旗艦機X200系列在台上市資訊，再度攜手聯發科與蔡司，作為全球首款搭載聯發科技天璣9400處理器的機型，X200 Pro結合蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，以及30倍錄影放大倍率，演唱會拍攝不管坐哪都能帶來搖滾區第一排的臨場感，有望成為新一代的演唱會神器。6.67吋螢幕的X200 售價29,990元，更高階的6.78吋螢幕X200 Pro售價為37,990元，即日起至11月28日於vivo 官方體驗店預購，搭配指定舊機最高現折8,000元。🟡vivo X200 旗艦新機亮點特色vivo X200全球首發聯發科技天璣9400處理器，採用台積電第二代3nm製程，效能較前代提升28%，功耗降低40%。整合第八代AI處理器，提升影像運算速度與智慧應用。電量方面，X200搭載5800mAh電池，X200 Pro搭載6000mAh藍海電池，支援快速充電與低溫穩定供電。X200 Pro配備2億像素APO超級長焦鏡頭，支援100倍數位變焦，提供專業級影像效果，同時還能透過30倍錄影放大倍率與自主開發的超分辨率演算法，讓你不管坐哪裡，拍攝演唱會時都能帶來搖滾區第一排的臨場感。此外，支援4K 60fps HDR杜比視界錄影，逆光人像拍攝，將相機的拍攝能力再往上推升。X200 系列提供更多的AI運用，像是AI相片可增強影像細節，並支援舊照片修復，文書處理功能升級，可以透過AI摘錄文字、生成摘要，提升生產力，同時提供AI圈定即搜功能，用戶只需在螢幕上圈選感興趣的內容，不論是文字還是圖片，都能快速辨識並提供精準搜尋結果。X200提供極光綠、海洋之心、白月光、辰夜黑四色，12GB + 256GB 售價29,990元X200 Pro推出鈦灰、辰夜黑兩色，16GB + 512GB 售價37,990元即日起至11月28日指定經銷通路參加預購者，即享原廠保固延長及螢幕意外保固等預購優惠。官方體驗店持X60系列至X100系列舊手機符合回收資格，全額付款換購X200系列可現抵最高8,000元；持其他V粉舊機及安卓舊機用戶，換購X200系列全額付款則可現抵最高5,000元；持iPhone舊機現抵最高4,000元。凡參加體驗店新朋友預購X200系列方案，即可獲得MAYDAY #5525 LIVE TOUR五月天「回到那一天」25週年演唱會新年特別版門票、統一超商禮券、典藏相機造型行動電源等。