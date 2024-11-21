我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐剛在《漂亮朋友》的演出被認為是本屆金馬影帝的大遺珠，他特地來台出席該片的金馬獎活動。（圖／記者蘇詠智攝）

▲薛寶鶴在《漂亮朋友》表演搶眼，被視為本屆金馬獎最佳男配角的遺珠。（圖／記者蘇詠智攝）

入圍第61屆金馬獎最佳劇情片、導演、男主角等8項大獎的《漂亮朋友》，描述中國東北的同志生活面貌，情節充滿黑色幽默，不乏讓人看完念念不忘的「金句」，導演耿軍率領主要演員徐剛、薛寶鶴、王梓行、張迅和幕後人員一起出席金馬影展活動。提到片中徐剛和入圍本屆影帝的張志勇片中有全裸激情戲，耿軍卻還是定位這部片是「純愛片」，徐剛則形容拍這場面像是「冬天在東北游泳」，一跳下去覺得冷，後來反而覺得水裡比上面更溫暖。耿軍7年前曾以《輕鬆＋愉快》最佳劇情片、導演等4項獎，可惜鎩羽而歸，今年《漂亮朋友》更上層樓，入圍項數多了1倍、共有8項，耿軍笑言：「真的非常興奮。」他馬上和徐剛到附近的肉串店，與遠在1000多公里之外的薛寶鶴和張志勇開視訊對話、慶祝，還開酒、切蛋糕，從晚上7、8點慶祝到半夜1點多。可惜徐剛與薛寶鶴仍然成為本屆金馬影帝與男配角入圍的大遺珠，徐剛打趣道：「他們是不是搞錯了？想說到最後會不會突然來個說，其實還是有你啊。」薛寶鶴則笑道：「加一個名額吧。」其實他們也都還是很替一起合作、此次未能來台的張志勇開心。從《輕鬆＋愉快》到《漂亮朋友》，張志勇和徐剛幾乎是耿軍的「固定班底」，薛寶鶴和張迅也曾與他合作，因為這次大家的角色都變成男同志，和以往的銀幕關係就大不同，尤其徐剛要和多年合作的張志勇裸身「肉搏」，難道不會尷尬？他笑答：「拍的時候就覺得感情好像破裂了，不想再看了。」玩笑過後他解釋：「別人找我拍這個，我不會拍，但耿軍導演找我，我就覺得這對我有突破與提升，反正剛開始會尷尬一下，然後就覺得這不是我，只是我塑造的角色。」由於耿軍在劇本裡就有把這些同志的激情片段寫得夠詳細，演員們接演之前都很清楚會到什麼樣的尺度，決定要拍攝就不會有任何意見。可是一般人心目中的「純愛」與耿軍在《漂亮朋友》裡呈現的激情還是有很大不同，他表示心目中覺得「純愛片」會讓觀眾看完之後渴望愛情，就像他認為的「純愛片」代表作「愛是您，愛是我」其實在國際版也有情色片替身演員先袒裎相對再談感情的段落，也不破壞觀眾心中的感受。目前耿軍已經在寫下一部影片的故事，描述兩個陌生人逐漸建立一些很有意思的關係，他想要慢慢拍，也許觀眾還要再等等。他因為兩次參與馬獎活動，除了台北外也走訪過花蓮太魯閣等地的風光，還沒有機會到高雄、台南，蠻有興趣去造訪。主要演員則都因為只在台灣待4天，金馬獎相關活動結束後就要返國，可能除了台北，沒辦法跑遠，不過他們都很開心《漂亮朋友》在金馬放映後有得到觀眾的好評與喜愛。本屆金馬影展將於23日（週六）在台北流行音樂中心舉行頒獎典禮。