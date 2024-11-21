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▲愛莉莎莎分享自己不同時期住不同住所時的財運。（圖／愛莉莎莎IG）

▲愛莉莎莎對於現在的生活感到很滿意。（圖／愛莉莎莎臉書）

百萬網紅愛莉莎莎今（21）日在社群網站罕見公開月收入，並分享了自己不同時期住在不同住處時的進帳數目，坦言收入翻倍、業配價碼水漲船高，並且現階段工作、身心達到平衡，人際關係很圓滿。愛莉莎莎以自己為例，和大家分享對風水的見解。她透露最初在老家經營自媒體時，月收入大約是20至30萬，但因為每天熬夜傷身，常常跟家人吵架、人際關係也很不穩定。搬到台北萬華後，她認為家中風水有所改善，月收入提升到50萬左右，卻仍然存不到錢。 向風水老師請教後，老師指出萬華住處的「帶財能力」已達上限，於是愛莉莎莎選擇再次搬家尋求突破，搬到板橋展開全新生活。搬到板橋後，愛莉莎莎一樣是做自媒體，並多了線上老師的副業支持，收入也因此實現翻倍成長，業配價碼水漲船高，愛莉莎莎雖未透露現時月收入的確切數字，但從文中暗示可推測，收入算純進帳未扣支出的話，已遠超之前的50萬元台幣。除了收入提升，愛莉莎莎表示相較於老家時期，她如今的人際關係也更加融洽，在追求財富的同時，也逐漸找到生活的平衡點。