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▲大愛劇《血‧拾人生》由宋偉恩（右）、黃薇渟（左），兩人今日出席記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲宋偉恩談及過往經驗強忍情緒。（圖／記者吳翊緁拍攝）

大愛劇《血‧拾人生》講述一群年輕的血癌患者，在善心人士、志工與慈濟骨髓幹細胞中心的努力下，重拾繽紛人生的真人真事。今（21）日男女主角宋偉恩、黃薇渟出席記者會，兩人談及過往經驗都忍不住落淚，黃薇渟透露自己曾是助人為善的人，但卻因為曾碰過「碰瓷」，不敢再隨便上前幫忙，碰到伯伯跌倒都不敢扶，直到演了這齣戲，才逐漸克服心魔。《血‧拾人生》講述由宋偉恩飾演「朱頤」的角色為主軸，探討圍繞這群血癌病友的親情、愛情、友情及自我難題，並看見他們面對生死的勇氣。黃薇渟飾演「虹汝」也是康復後又復發，歷經兩次的配對治療，為了拍好化療的戲，黃薇渟特別去問了很多有化療的朋友揣摩，她也感謝「虹汝」本人頻繁的探班，「愈拍戲我的心的確有被她本人溫暖到，突然了解為什麼「虹汝」是病友心中的CEO（總裁），不是表面的CEO，而是心裡面穩定的感覺。」黃薇渟分享過去經驗，以前看到有人跌倒，她一定會衝上去扶，「但因為我之前有遇過碰瓷，我當下其實超難過。」因為有這次經驗，她之後碰到類似情況就會特別注意，後來她曾在忠孝東路上，遇到有個伯伯提著兩個20寸的行李箱走在人行道上，「我走在他後面，結果他真的一個不小心就滑倒，直接倒在馬路上，我那瞬間真的沒有上去扶他，因為我害怕，會不會人家以為是我弄傷他的，我那時候大概傻眼2秒吧，是剛好有一對情侶騎機車經過，後座的女生立刻下車扶他，我才回過神想說不對啊，我應該要幫助別人，立刻衝過去幫忙。」黃薇渟把伯伯扶到旁邊之後，還問他說要去哪裡，「他就說他從國外回來要探望他的小孩⋯⋯」講到激動處，她忍不住落淚，用手遮住雙眼，一度哽咽說不下去，「他就說他住在旁邊的飯店，我就把他送到飯店，然後在外面等，等了大概10分鐘他上去之後，我就寫紙條給櫃檯說那個伯伯跌倒，所以你半個鐘頭之後打電話給他，關心他有沒有傷到頭、會不會在房間裡怎麼樣。」黃薇渟透露，她有一陣子都是這樣戰戰兢兢，對於做善事總是多一層疑慮，「但這部戲開拍之後，我是感受到本尊『虹汝』的溫暖，我真的滿謝謝她的，她曾跟我說，別人怎麼做我會覺得溫暖，那我這麼做應該也會感受到相同的溫暖，這告訴我一個方式，我該怎麼去成為有溫度的人。」