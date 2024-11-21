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▲金秀賢出席迪士尼亞太內容發布會，開心和迪士尼角色合影。（圖／金秀賢IG）

▲金秀賢和黛西合照，引來唐老鴨吃醋作勢阻擋。（圖／金秀賢IG）

金秀賢最近和曹寶兒合作Disney+新劇《山寨人生》，昨（20）日兩人一同出席了在新加坡舉行的2024華特迪士尼亞太內容發布會。活動中金秀賢以一身筆挺西裝亮相，開心和迪士尼角色合影，然而和唐老鴨的女朋友「黛西」合影時，卻引來唐老鴨大吃飛醋，飛身擋在鏡頭前，畫面相當逗趣。金秀賢在IG限時動態分享多張照片，除了和米奇、米尼的合照以外，他也和黛西開心合影，只見金秀賢親暱地搭著黛西的肩膀，讓黛西都害羞捂嘴，不過下一張照片中，突然出現唐老鴨亂入鏡頭內，接著最後一張照片裡，唐老鴨就直接飛身擋住金秀賢的鏡頭，讓金秀賢露出一臉「被抓包」的驚慌表情。可愛又搞笑的互動立刻引發粉絲網友熱議，紛紛留言：「金秀賢公然奪愛」、「金秀賢被抓包的表情也太可愛了吧！」「唐老鴨要罵人了」，笑點十足。金秀賢和曹寶兒合作的新劇《山寨人生》（Knock off），由《秘密森林2》導演朴鉉錫執導，以1997年IMF危機時期到2000年代初期為背景，講述發生在「山寨假貨市場」故事，金秀賢即將變身「假貨大王」攜手曹寶兒、禹棹奐、權娜拉、金武烈等人，上演假貨市場中暗潮洶湧的黑市交易，將在明年於Disney+正式公開。