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屏東縣府攜手屏東縣觀光協會，共同舉辦全台首場元旦路跑活動「2025風域曙光路跑」，為2025年揭開序幕。這場路跑不僅是全台第一場，更結合風域半島的自然美景與迎曙光的祝福，為跑者們帶來難忘的體驗。屏東縣府表示，「風域半島」是屏東縣於2024年全新打造的觀光品牌，範圍涵蓋車城鄉、牡丹鄉、滿州鄉及恆春鎮的部分區域，融合地方文化、自然景觀與海岸風光，展現屏東的多元魅力。縣府交旅處表示，本次活動主題為「螢光歡樂跑」，從夜晚出發，沿途體驗螢光海岸的神秘美感，並於破曉時分迎來曙光時刻，為跑者帶來如夢似幻的感官體驗。不同於往年在墾丁龍磐公園的迎曙光活動，本次的螢光路跑創新結合運動、觀光與迎新元素，打造更具吸引力的元旦活動。為增添參與感，本次報名提供以「光」為主題的專屬紀念品，包括紀念T恤、LED手環、運動毛巾，以及象徵「希望之光」的發光獎牌小立燈座，成為曙光跑者的專屬象徵。