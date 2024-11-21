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有「華爾街女神」之稱陳莉婷和母親胡青青，去（2023）年9月底策畫殺害陳姓小姑失手遭逮後，檢警持續清查母女奪產行徑，發現陳莉婷曾經冒名佯裝要過繼給小姑、另胡青青涉嫌冒名小姑名義，偽簽本票扛債企圖奪產，並盜領現金數十萬，兩人再依詐欺、偽造有價證券、偽造文書罪起訴。今（21）日台北地院開庭審理，陳莉婷從頭到尾都對母親胡青青的犯罪行為，辯稱「我不知道」。本案緣於2022年，陳莉婷的母親胡青青偽刻小姑印章，還偽造8500萬元本票，欲向法院聲請強制執行小姑名下財產，胡與女兒向小姑佯稱打民事官司需影印身分證，取得小姑身分證正本，再偽刻印章，申辦印鑑證明後，假冒小姑名義以456萬多元買車，並以小姑房地設定抵押，偽簽300萬元本票擔保。胡青青更繼續以小姑名義，偽造取款憑條盜領14萬元，8月10日又臨櫃盜領40萬元，另於8月8日至9月9日，胡女以網路轉帳16次盜領共35萬多元。2022年8月14日，胡女為誘使二姑把基隆路豪宅賣出，冒用不動產加盟店的名義，將印有中秋佳節愉快的信件，到台北地院內的郵局寄掛號給二姑，二姑丈夫不堪其擾，向房仲抗議，房仲發現遭人冒名寄信，因此提告。此時陳莉婷因涉期貨顧問詐騙被判刑，二審判決陳莉婷需賠償被害人2000多萬元，才能緩刑免坐牢，陳莉婷母女需款孔急，決定鎖定單身獨住的小姑，冒名向台北地院聲請由小姑收養陳莉婷，以利繼承財產，結果被小姑發現，立刻向法院提出抗告，否認收養事實。不過不管法官怎麼問陳莉婷，她都回答「我不知道」。陳告訴法官，她不知道胡青青有去變更帳戶，當時只有在申請印鑑委託書上簽名，是胡青青自己處理後續房屋抵押的事情，她辯稱「不知道有發生這件事情」，至少說了5次「我不知道」。由於當時檢警偵訊，胡青青想一肩扛責，因此今天開庭，告訴人的辯護律師也特別提出，胡青青指示一位袒護陳莉婷，沒有作證需要，另外也同樣涉案的陳莉婷的舅舅胡新光，目前是失蹤人口，若是傳喚作證，律師希望法官能確認對方身分，避免有人冒名。陳莉婷的父親，原是台北市信義區地主獨子，母女兩人分得不少家產，但父親死後，陳莉婷和母親胡青青生活揮霍，很快就把財產花光，覬覦住同一社區的2位姑姑財產，但2位姑姑不願妥協，也因此種下殺機。陳莉婷假意欲過繼給小姑，偽簽本票誆騙姑姑製造6億元假債務。去年9月，母女兩人更與楊姓、詹姓兩名男子，在住處大樓持榔頭攻擊正要進電梯的小姑，檢方依涉犯殺人未遂罪嫌，起訴母女。陳莉婷自稱擁有國立台灣大學地質系和化工系雙學位，創設「華爾街女神傳奇」臉書粉絲團，放上與美國前總統小布希的合照，宣稱從台股一路專研至外匯、美股，曾在華爾街1周賺進50萬美金。但她卻害學員慘賠，前後收取2949萬元學費，被控不法獲利2000萬元，遭法院判刑。