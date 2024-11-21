我是廣告 請繼續往下閱讀

▲這次策略成功之後，穿防護服舉辦擁抱會就成為了「CY8ER」的招牌特色。（圖／X@CY8ERinfo）

▲「CY8ER」平時表演的模樣。（圖／X@CY8ERinfo）

御宅族文化從日本傳來台灣，宅宅們雖然對於熱愛事務相當熱衷，但都被社會刻板印象認為，不愛整潔、身上會發出異味，近年在卡牌遊戲現場也曾出現官方呼籲，要求玩家清潔過身體再到場比賽的情況。近期在日本社群上，又有一組照片爆紅，一個地下偶像團體身穿「防護衣」包緊緊再舉辦擁抱會，畫面曝光立刻讓大批網友驚呼「宅宅氣味真的有這麼毒嗎？」而記者深入調查過後，才發現真相並沒有如此單純。今（21）日日本網友@chinchintaaa發出一張地下偶像在舉辦粉絲擁抱會的照片，只見照片中有6位女偶像，穿上實驗室、隔離醫院等級的防護衣，並站在粉絲面前等待排隊人潮到來，，而其中一位成員更開心對粉絲拍照的鏡頭比YA。這張照片也讓推主忍不住為其加上附註：「地下偶像擁抱會偶像們，像是要接觸輻射放射物質一樣，保護性非常嚴密」，貼文曝光後，隨即引發廣大迴響，短短一天之內就吸引超過4477萬次觀看，超過8.6萬人按下愛心，多達6500多次轉發，直接紅遍X社群。但事實上，這張照片已經是2017年就曾爆紅的老圖片了。其實照片中的偶像團體，是名叫「CY8ER」的地下偶像，音樂主打音樂以其獨特的EDM風格為特色，而服裝則走可愛童話風格。她們從2015年成立之後，歷經了兩次成員更替，最終以5人團體為完整陣容，一直活動到2021年橫濱競技場後宣布解散。至於這張爆紅照片被拍攝的當下，其實是在2017年5月份的「武道館偶像博覽會2017～與1000名偶像一起玩吧！～」的活動中，當時CY8ER還是以6人組合身分進行活動。當時為了從現場幾百組地秀偶像中脫穎而出，「CY8ER」想出了奇葩的手段，推出只要，就可和成員隔著擁抱，結果真的吸引大批好奇人潮，因為若想更進一步與這些女孩們互動，還有，就算粉絲身上臭臭的，這些偶像們還是會忍耐並完美達成服務。這次策略成功之後，穿防護服舉辦擁抱會就成為了「CY8ER」的招牌特色，甚至還因此紅到登上日本最強 YTR 加藤純一的頻道接受訪問。