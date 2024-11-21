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國際刑事法院（ICC）法官今（21）日正式對以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）、以及哈瑪斯（Hamas）高階領導人德伊夫（Mohammed Deif）發出逮捕令，理由是在加薩犯下戰爭罪和反人類罪。國際刑事法院的逮捕令通常沒有實質效力，但將成為納坦雅胡身上的恥辱印記，讓以色列與美國面臨更大外交壓力。美國總統拜登（Joe Biden）曾說國際刑事法院檢察官尋求對納坦雅胡發出逮捕令「讓人無法接受」，但依然無法阻止國際刑事法院的決定。綜合外媒報導，國際刑事法院首席檢察官可汗（Karim Khan）在今年5月向國際刑事法院申請了納坦雅胡等人的逮捕令，國際刑事法院今日駁回了以色列對法院管轄權的質疑，正式發出逮捕令。國際刑事法院在聲明中表示，已有合理理由相信納坦雅胡等人犯下反人類罪和戰爭罪，包括實施謀殺、酷刑、強姦和劫持人質。國際刑事法院本欲對哈馬斯前領導人辛瓦（Yahya Sinwar）和哈尼亞（Ismail Haniyeh）也發出逮捕令，但這兩人已被以色列所殺害。事實上，以色列軍方宣稱德伊夫也已身亡，但目前消息尚未獲確認。逮捕令正式發出後，納坦雅胡和葛朗特如果出國就有被逮捕的風險，兩人如今面臨與俄羅斯總統蒲亭一樣的處境。立場尷尬的還有美國，拜登對蒲亭的逮捕令拍手叫好卻稱納坦雅胡的逮捕令無法接受，這種雙重標準讓拜登政府在國際社會遭受許多質疑。然而，由於以色列早已表態拒絕接受國際刑事法院的管轄權，逮捕令對於納坦雅胡在以色列國內的政治聲望沒什麼影響，甚至可能還會強化以色列民眾對納坦雅胡的支持。國際刑事法院擁有124個會員國，理論上逮捕令對會員國都擁有效力，會員國有義務拘留國際刑事法院發出逮捕令的嫌犯。但是就像蒲亭曾出訪蒙古也未遭到逮捕一樣，國際刑事法院實際上對於會員國也並不具有強制力。