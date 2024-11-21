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▲林依晨（右2），首次監製電影《失明》就勇奪台北文創劇作獎。（圖／台北文創提供）

金鐘影后林依晨，近年來跨界投入電影監製工作，而她與新銳導演周美豫合作的電影《失明》，也在近期榮獲「台北文創劇作獎」肯定，抱走40萬獎金，而林依晨除了擔任監製之外，更顛覆出道20多年的形象，與另一位女主角吳可熙在片中大談女女戀，從女性視角刻畫了一個藏在深櫃中的女同志的自我認同，以及身陷家庭羈絆中的掙扎。事實上，《失明》改編自劉梓潔的同名小說《父後七日》，描述一個完美家庭在表象之下，卻隱藏著錯綜複雜的夫妻、親子關係，劇中更帶入了同性愛情的故事。導演周美豫表示：「人在一段關係中常常眼明心盲，看不見最重要的本質，失明了，或許其他感官更敏銳，反而能『看見』純粹的情感。」另外，同樣也是由幕前跨足幕後製作，演員葉全真也在本土劇《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界》中擔任製作人，同樣獲得了「MyVideo劇集創意獎」肯定。這部劇集由稅成鐸導演、陳柏宗編劇，描述一名電視編劇因為車禍穿越到本土劇的異世界之後，面對各種老哏橋段與危機，努力發揮編劇專長，要從這個荒謬卻致命的時空脫險的故事。