本週五六日咖啡優惠出爐，7-11今（22）日小雪節氣LINE中的隱藏咖啡優惠悄補貨，包括厚乳拿鐵、精品美式、精品拿鐵買一送一，可寄杯慢慢喝，門市有馥芮白拿鐵、抹茶拿鐵、紅茶拿鐵第二杯10元；全家應援中華隊12強棒球複賽迎戰美國，即起搶特濃美式買一送一，靜岡抹茶拿鐵買2送1。
🟡全家便利商店
📍APP｜11月21日16:00至11月22日
◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾FMC金萱二十七買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾厚濃靜岡抹茶拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯卡布奇諾10元多一杯， 5.8折（原價60元、特價35元）
◾特大杯凍凍好喝奶茶10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾大杯焙茶拿鐵10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
📍門市｜11月22日至11月24日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾豆豆鮮生 黑芝麻熬豆漿買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾杜老爺特級冰淇淋甜筒買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾浪味仙田園蔬菜風味買1送1，5折（原價30元、特價15元）
◾KANRO日本甘樂葡萄鮮果實軟糖買1送1，5折（原價69元、特價35元）
◾味味A紅燒牛肉湯麵買1送1，5折（原價39元、特價20元）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜11月22日起至11月24日（限icash Pay、icash2.0支付）
◾特大杯思樂冰買1送1
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾酷聖霜3oz冰淇淋全口味買1送1，5折（原價89元、特價45元）
◾酷聖霜霜淇淋買1送1，5折（原價59元、特價30元）
📍門市｜11月22日起至11月24日
◾贅沢八女抹茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾皇家伯爵紅茶拿鐵中杯第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾精品馥芮白第2杯10元，約5.4折（原價130元、特價70元）
📍APP｜11月18日至11月27日
◾厚乳拿鐵11杯480元，6.7折（原價65元、特價44元）
◾中杯風味飲系列指定熱飲11杯410元，5.8折（原價65元、特價38元）
可選好時經典可可／焙烤榛果風味拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵／皇家伯爵紅茶拿鐵／贅沢八女抹茶拿鐵
◾大杯卡布奇諾11杯410元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯冰燕麥拿鐵11杯570元，6.9折（原價75元、特價52元）
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）➡️點此購買
◾大杯冰精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）➡️點此購買
◾大杯精品馥芮白買1送1，5折（原價120元、特價60元）➡️點此購買
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◾特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
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📍門市｜11月20日至11月24日
◾大杯特濃美式10元多一杯，6折（原價55元、特價33元）
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