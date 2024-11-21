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嘉義縣東石鄉157縣道發生一起死亡車禍，在19日下午1時38分，從事居家照護員工作的22歲蔡姓女子，騎機車行經事發地點，不明原因追撞前方違停的物流貨車，蔡女重摔倒地，救護人員獲報立即趕抵，發現蔡女失去呼吸心跳，緊急送往醫院搶救後，仍在20日晚間宣告不治，違停的李姓貨車司機，則被依過失致死罪送辦。一名蔡姓女子在19日下午1時38分，從東石鄉西崙村的住家出發，沿著157縣道由北向南行駛，預計前往個案家中服務，豈料行經至縣道41.6公里處時，在慢車道追撞前方違規臨停的物流貨車，蔡女連人帶車倒在地，現場一片狼籍，機車車殼散落四處，警消獲報立即將蔡女送醫，不過搶救後仍在20日晚間宣告不治。警方調查後發現，這台違規臨時停車的貨車為一名李姓男子駕駛，當時李男駕駛貨車行駛在快車道上，而後因為卸貨便將貨車臨停在慢車道，但是沒有在後方設置任何警示標誌，導致蔡女閃避不及撞上，明顯有過失行為，警詢後依過失致死罪將李男移送法辦。