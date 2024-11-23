我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨將於24日召開全代會，以「攜手共創 陽光台灣」為主軸，同時結合國民黨130週年黨慶舉辦。議程將分2階段進行，包括第1階段報告討論議程，以及第2階段的黨慶活動，全程開放媒體採訪。值得關注的是，今年全代會重點是黨慶，國民黨借鏡美國共和黨與民主黨兩黨全代會，以嘉年華會模式舉辦，邀請藍委進行一系列主題演講，還可以吃到限量版黨徽車輪餅。國民黨24日將在桃園市會展中心舉行第21屆第4次全國代表大會，以「攜手共創 陽光台灣」為主軸，同時結合國民黨130週年黨慶。全代會共有三大特色，包括首次結合黨慶與全代會共同舉辦、以嘉年華會方式辦理以及以年輕化、國際化為出發點，邀請黨代表等人士參加。據了解，除了確定會出席的黨務人士外，黨內大咖包含立法院長韓國瑜、前總統馬英九等都會前來參與，並安排致詞環節，至於縣市首長們則要等前一天才會確定出席情況。本次全代會將分2階段進行，包括第1階段「報告討論議程」，以及第2階段的「黨慶活動」，全程開放媒體採訪。報告討論議程方面，這次限縮到僅剩25分鐘，除黨務與黨團工作報告改書面，還要完成中評委聘任、追認案與去年度決算書、黨代表提案與臨時動議處理。在全代會主持群方面，國家政策研究基金會副執行長凌濤與台北市議員柳采薇組成市議員組，立委部分則邀請國民黨立委陳菁徽、洪孟楷共同主持。青年組的主持組合，則由發言人楊智伃與副發言人鄧凱勛擔任。最後一位「彩蛋」，就是國際英文組主持人、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀。有關黨慶活動環節，黨務人士分享，由於國民黨今年派代表前往美國參與共和黨與民主黨兩黨全代會大有收穫，決定借鏡這樣的模式，揮別選舉年像政治造勢場合般的全代會，以嘉年華會模式舉辦。黨務人士透露，今年首次推出主題式演講，仿效演說平台TED，邀請黨內立委包含謝龍介、柯志恩、徐巧芯、葛如鈞等人，講述國民黨過去現在未來，主題包含黨史、建設台灣、國會攻防、未來培育青年計畫等。黨務人士也說，現場同時還會有約22幾個攤位，除了販售各縣市農特產品外，還有小遊戲環節讓大家更認識國民黨。此外，今年最新推出的黨慶文創小物在現場也買得到，尤其限量販售的車輪餅必須早點前往才有機會吃得到。黨務人士提及，現場購買滿3000元就能換一張抽獎券，獎品包含黨慶文創小物等。值得關注的是，還會抽出徐巧芯辦公室助理群在財劃法攻防時，身穿的「戰鬥T」，讓大家感受立院濃濃火藥味。