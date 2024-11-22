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投資人開始消化輝達財報消息，輝達雖然一度下跌逾4%，不過隨後立即走高收紅，美股四大指數昨（21）日也震盪走高、全數收紅，台積電ADR也上漲逾1%，也激勵台北股市今（22）日開盤上漲243.87點、來到22799.53點。此外，台股今日收周線。大盤走高之際，中小型股也同步走強，櫃買指數開盤上漲0.37點、來到258.32點，成功站回10日線。今日開盤量大強勢個股：永崴、正崴、中釉、中天、系統電。權值股全數回神走高，權王台積電開盤上漲25元、來到1035元；鴻海開盤上漲3元、來到205.5元；聯發科開盤上漲20元、來到1385元。輝達前日盤後公布財報，雖然繳出亮眼成績，但季成長幅度呈現減緩，也因此拖累昨日盤後股價一度下跌5%，不過投資人消化財報消息，美股四大指數昨日震盪收紅，道瓊指數上漲461.88點或1.06%，收43870.35點，那斯達克指數上漲6.28點或0.03%，收18972.42點，標普500指數上漲31.6點或0.53%，收5948.71點，費半指數上漲78.81點或1.61%，收4963.05點。不過，科技五大天王全數收黑，Meta下跌0.43%，蘋果下跌0.21%，Alphabet大跌4.74%，微軟下跌0.43%，亞馬遜下跌2.22%。半導體股多數收紅，高通上漲0.77%，應用材料上漲3.33%，德儀上漲0.01%，AMD下跌0.08%，輝達上漲0.53%，美光上漲4.46%。台股ADR多數收高，台積電ADR上漲1.53%，日月光ADR上漲0.51%，聯電ADR下跌0.44%，中華電信ADR上漲0.37%。AI指標廠輝達一度下跌逾4%，不過隨後立即走高，終場上漲0.53%、來到每股146.67美元，今年漲幅高達204.48%。輝達週三盤後公布七季以來最慢的營收成長預期，引發了人們對AI熱潮是否正在消退的質疑，但華爾街紛紛上調目標價，因為在可預見的未來，輝達AI晶片需求無疑地仍會「絕對且異常強勁」。