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美國職籃（NBA）達拉斯獨行俠開季後打出8勝7敗，雖勝率達到五成，但在西區僅排在第11名，今（22）日球隊傳出壞消息，根據《ESPN》報導指出Luka Doncic因右手腕拉傷將至少一週的時間，在Doncic缺席的這段時間，獨行俠將對上金塊、熱火、老鷹、尼克，對於自己的傷勢，Doncic認為並不嚴重。在週三NBA盃戰勝紐奧良鵜鶘的賽後，Doncic出席記者會時右手腕就已纏上繃帶，當時被現場記者問到關於他的傷勢，Doncic回答：「說實話我不太清楚，從第一節開始就感到不舒服，但之後感覺就還好，我感覺並不是太嚴重。」根據數據統計，從2021年開始，Doncic缺席的46場比賽中，獨行俠僅拿下18勝28敗，勝率不到四成，接下來獨行俠將面對金塊、熱火、老鷹、尼克等強敵，對於獨行俠來說，必須找出沒有Doncic也能贏球的方式，否則排名恐將繼續往下滑落。Doncic本季出賽14場，場均上場時間36.6分鐘，繳出28.1分、7.6籃板、7.6助攻、1.6抄截，三分命中率為32.4%的表現，但獨行俠整體狀態起伏不定，目前僅拿下8勝7敗，雖勝率達到5成，但由於西區競爭太過激烈，導致獨行俠僅能排在第11名。