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北韓最高領導人金正恩，21日出席「國防發展—2024」武器裝備展時，怒控曾嘗試與美國對話，卻換來了敵對性的政策，因此北韓現在認為，擁有壓倒性國防力量，才是捍衛和平的唯一方式。根據《韓聯社》報導，金正恩在「國防發展—2024」開幕式上發表演說，聲稱曾與美國進行過充分協商，最後看到的卻不是對方與北韓和平共處的意願，反而是徹底的強壓、侵略及敵對性政策。在美國及其盟友，以惡毒姿態進行對抗北韓行動之際，北韓則以正面對決的姿態應對，並取得了國防發展的重要成果。北韓也將朝鮮半島局勢緊張的責任，歸諸在美國及韓國身上，聲稱朝鮮半島從未像現在這樣危險、尖銳的對峙，具有破壞性的核戰「一觸即發」，如今的極端​​局勢並不是誤解造成的，北韓已經在和美國的協商中盡了最大努力，但美國仍堅定不移的實施侵略、敵視北韓的方針，揚言只要侵害北韓主權的勢力存在，就必須依照北韓安全環境的要求，繼續推動各種武器裝備的更新和升級，以消除威脅。分析認為，金正恩在川普即將展開第二任期的背景下，說出這樣的發言，意在與2國即將轉為「對話模式」的觀點劃清界線。分析指出，金正恩此舉可以理解為無意進行「去核化」談判，所以才會強調：「現實讓我們每時每刻都意識到，能夠壓倒敵人的最強國防力量，才是和平的唯一捍衛者，是穩定發展的堅實保障。」