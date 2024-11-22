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日前台北市警局大安及信義警分局，先後驚爆有警員在派出所女廁內，加裝針孔偷拍器，拍攝女警及商借女廁的女大生、女性民眾如廁以及更衣私隱畫面，造成信義分局最少有3女2男警遭偷拍、大安分局則最少有3名女警被偷拍，粗估最少遭偷拍的女警高達6人，有媒體揭露，北市警局提供給基層的「公費心理諮商」預算及名額，已經用盡，部分遭偷拍的被害女警，現在到警所換制服，都有很大陰影。不過對此，大安分局也發聲明澄清，21日上午已透過防治組長及家防官女警，致電關懷女警員，也積極安排遭偷拍該所，有意願接受心理諮商的女警就醫輔導，分局強調重視基層的身心健康、未來將會積極關懷。另外，針對有女警抱怨，偷拍案件爆發後，遲遲未接獲分局安排心理諮商，自己洽詢也被回應「公費諮商名額已用完」，大安分局表示，絕無「關懷警員心理諮商經費」經費、名額用盡的狀況。大安分局強調，10月28日才知悉派出所男警涉嫌駐地偷拍，大安分局本在第一時間，就要安排諮商評估，但苦因無法釐清被偷拍女警身分，前晚緊急改以該警所女警，根據其意願安排諮商，目前由分局防治組列管進行，強調絕無「女警沒經費接受心理諮商的問題」。台北市警局晚間也澄清，市警局訓練科強調，警局相關經費目前仍十分充足，警政署也再補助北市警局40萬4千元，早在10月中旬以電子郵件通知北市警局所有同仁，可依各人所需預約委外諮詢醫療院所。