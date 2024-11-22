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▲開學後的人際互動，或考試的競爭，都容易引起高度焦慮，使妥瑞氏症發作頻率上升。（示意圖／取自pixabay）

這陣子天氣變化多，又面臨期中考試階段，醫院門診各種眨眼、扭動、發出怪聲的妥瑞氏症患者開始增加，不少陪伴的家屬焦急，不知哪裡又給孩子太大壓力，或不解明明有補充營養品，怎會又發病。醫師說，妥瑞氏症症狀起伏不定，且營養補充的效果沒有定論，若觀察到症狀幅度變大，應儘速到兒少精神科就醫。台北市立聯和醫院中興院區兒童青少年精神科主治醫師蔣立德說，妥瑞氏症是在兒少常見的神經發展疾患，病因與兒童期腦部基底核發育中的多巴胺高反應性有直接關聯，進而導致反覆出現不自主的動作與聲音的抽動症狀，且常與個案的情緒有明顯相關。妥瑞氏症患者若出現2種以上的動作型抽動，及1種以上的聲音型抽動，且持續超過1年，經排除其他生理因素後即可確診，而由於病人對於這些症狀可局部自我控制，因此家屬對於治療常趨於保守。蔣立德表示，對於非藥物的選擇，常聽到許多人花大錢補充維生素、微量元素等營養品，問題是效果差異很大，甚至常被質疑根本無效。到目前為止，台灣仍有少數的精神安定劑可有效治療妥瑞氏症，而對於何時開始積極考慮藥物治療，他給予兩點明確建議：■症狀明顯影響自己的適應。例如以眨眼症狀為表現的個案，眨眼眨到連眼睛都痠痛不堪，若要費心控制症狀，更不容易穩定，並造成專注力下降。■症狀明顯干擾到旁人。例如發出聲音抽動的個案，雖然自己可以忍受，但在課堂上已嚴重影響周遭同學，這可能使個案更難以適應環境，進而波及情緒，造成惡性循環。蔣立德指出，妥瑞氏症的症狀容易起伏不定，但嚴重度一般在青春期初期達到高峰，且可能易因各種內、外在壓力，產生高度變異性，例如開學後的人際互動，或考試的競爭等，都容易引起高度焦慮，使症狀發作頻率上升。蔣立德也說，妥瑞氏症也被發現與注意力不足過動症、強迫症有高度關聯，建議確診後觀察到症狀變化幅度加大，同時又合併複雜的情緒行為問題，可至兒童青少年精神科尋求專業協助。