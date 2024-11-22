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知名藝人尹馨數年前發現自己的血壓經常飆高，有時收縮壓甚至突破200，為此而就醫，又發現血鉀偏低，於是決定到台大醫院詳細檢查，結果確診是少見的「原發性高醛固酮症」，經內視鏡腎上腺腫瘤切除手術後，徹底治癒此症引起的內分泌型高血壓。針對尹馨與此症治療成績，台大醫院日前舉行成果發表會。原發性高醛固酮症中心主任吳允升說，此症由腎上腺醛固酮瘤引起，導致醛固酮過量分泌，進而引發高血壓、低血鉀、肌無力、多尿、血漿腎素活性減少等，症狀相當複雜，且可能提高中風或心臟衰竭的機率，若始終未獲妥善治療，患者除生活品質受影響，也會有生命危險。對於此症治療，吳允升說，一般的藥物治療無法完全控制病情，透過手術則有機會徹底治癒，但手術的成功率如何，以及與其他疾病的相關性等，過去難以充分掌握，為此台大醫療團隊自2006年起投入相關研究，經過近20年努力，不僅成功制定此症的診斷、治療標準，並釐清其與睡眠呼吸中止症等疾病的關聯。此外，由於腎上腺荷爾蒙異常，許多患者也可能出現恐慌、心悸和失眠等症狀，甚至可能發生急性癱瘓，為此台大醫療團隊引入基因診斷、智慧醫療，以預測腎上腺切除的成功率。吳允升表示，經過多年經驗累積，台大醫療團隊至今已發表的相關研究在全球排名第一，手術成功率在世界也名列前茅，目前已有超過3000人接受治療，而透過2022年成立原發性高醛固酮症中心，多樣成果得以系統性統合，並透過腎臟科、心臟科、內分泌科、影像醫學科、核子醫學科、泌尿科、病理科、精神醫學科聯合治療，帶給病人最佳醫療品質。尹馨表示，現在的血壓、血鉀都已恢復正常，很感謝台大醫療團隊的努力，手術後，壓力終於可以釋放，對於未來也更有信心。