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行人走在路上遭撞時有所聞，美國有線電視新聞網CNN還曾封台灣為「行人地獄」。如何甩掉惡名？2位台大與台科大學生向《NOWnews今日新聞》舉辦的公民提案競賽提出「『戰略性都市主義』與人本交通的公民實踐」，有理論與建設性規劃，受到評審青睞，獲得第二名殊榮。台大政治系三年級學生蘇昱齊，與台科大三年級學生林文煜組成隊伍《三年五年高普考》。提到隊名由來，蘇昱齊笑說：「那時候提案截止時間快到，突然聽到老王樂隊這首《穩定生活多美好 三年五年高普考》，就決定用它當隊名了。」蘇昱齊有感台灣交通非常混亂，希望駕駛能尊重行人路權優先，便找了高中同學林文煜一起制定政策與計畫。蘇昱齊表示，台灣行人對於人行道中間擺放變電箱、或者根本沒有人行道的路段習以為常，他希望藉由提案，讓大家可以想像一個更安全、更友善的都市環境。他們提出「戰略性都市主義」，透過非常簡單的空間調整，進行時間短、影響範圍小、成本低的「游擊隊式」道路改善，如用油漆、花盆，甚至是粉筆畫的方式，靈活爭取原本屬於行人的空間。蘇昱齊與林文煜找了台大周邊三處巷道作為實驗場，計畫打造時段性徒步空間，與人行道自主劃設。蘇昱齊說，他們拿著問卷向沿途商家和里長詢問，意外地收到相當多支持的聲音。他們認為街道應該展現對人性與多樣生活的包容，只有在人存在的前提下，才會有人性，進而形成生活。蘇昱齊不諱言，當國外媒體詬病台灣是「行人地獄」，那種感覺就像用針直戳膿瘡一樣地痛；加上令人遺憾的死亡車禍一再發生，讓他們催生出這項公民提案。平常就相當關心行人路權的蘇昱齊與林文煜，透過《NOWnews》公民提案競賽，2人完成長久以來的構想，也希望自己的倡議能被越來越多人看見、關心，讓「還路於行人」的理念有機會落實在生活當中。