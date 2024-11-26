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你今年「露」了嗎？全台露營人口突破200萬人，但根據觀光署統計，全台1824處露營場，只有152處為合法營地。為了讓更多想嘗試露營的人獲得足夠資訊、進而推動永續環保，5位銘傳大學三年級學生參加《NOWnews今日新聞》首次舉辦的公民提案競賽，以「極簡露營—少即是多 越簡單越自然」為題，宣導新的環保露營概念，獲得第三名成績。五位成員將隊名取作《這群環保人》，隨身攜帶環保杯作為他們對環保的實踐。成員之一的陳奕帆表示，國中就有隔宿露營經驗，當時看到活動使用大量免洗餐具，就算有心想分類也因為垃圾量太多，最後只能全部一起丟棄，誘發她的環保魂。另一位成員林芳羽則分享，IG很常推播一些輕奢露營，看起來很豪華，只要拎包就能入住。這種很適合打卡拍網美照的露營地，越來越多年輕人嚮往，但深入一查才知道，很多都是非法露營場，造成山林負擔。於是《這群環保人》決定推廣「極簡露營」，以「少即是多」概念，提倡輕裝上陣享受綠色露營，並幫助推動合法營地的普及。陳奕帆表示：「主要結合商家提供優惠，進而達成目的。若再加上自己設計APP，提供合法營地榜單、露營優惠券、與網紅合作推薦等透過方便性與行銷，讓露友『跟風』接受他們提倡的概念。」他們試圖將極簡露營塑造成一種時尚潮流，最終達到推動合法露營地與輕裝上陣的普及。露友們也不見得需要砸大錢買裝備，林芳羽補充：「比如我每一次露營，道具想依心情換顏色，可以用租借方式；另外透過APP也可舉辦跳蚤市集，集結店家販售二手起居用品。」面對全台超過九成以上非法露營場，「這群環保人」希望透過活動，讓環保露營蔚為風潮，藉此吸引業者加快合法申請腳步。《這群環保人》五位成員表示，由於校內課程培養學生擁有企劃能力，因此經過一番激烈討論，最終才達成共識，拍板「極簡露營」提案。另外他們都是首次參與提案競賽，但各自發揮所長、最後入選並獲獎，也感謝《NOWnews》與評審肯定。