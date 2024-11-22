我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊先發外野手陳傑憲東京複賽手感依舊火熱。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.21）

2024第三屆 WBSC 世界棒球12強賽超級循環賽中，中華隊於東京巨蛋首戰以0：2敗給委內瑞拉。然而，台灣隊長陳傑憲表現出色，他擔任先發第三棒、中外野手，並打出3支安打，持續保持良好狀態。他每次站上打擊區時都會向主審致意，有日本媒體就觀察到他這樣的行為並加以報導，本人受訪時相當驚訝，直言自己並沒有注意到這樣的現象，可能是此動作早已潛移默化成為一種習慣。「什麼，真的嗎？是這樣嗎？」在被《THE ANSWER》記者羽鳥慶太訪問時，陳傑憲被告知他是這次中華隊中唯一一位每次上場打擊都向主審致意的球員，他驚訝地表示，這並非刻意去做的動作，而是自己長久以來的習慣，甚至不會去思考為何要這樣做的理由。「因為我一直是這麼做的，所以根本沒在意。高中時，每次打擊前向裁判問候，然後進行比賽，是很正常的事情。在日本，選手們都會這樣，所以我早就習慣了。」陳杰憲如此說道。事實上，台灣不少選手也會在站上打擊區時向主審致意，之前這種舉動還曾引起網友討論，有人認為在基層棒球這麼做是一種好的教育方式，但進入職棒是否還要必要持續這麼做，有討論空間；但也有人指出禮貌不分年齡，這是一種好的習慣和文化。而相較於東亞國家，國外打者就比較沒有這種習慣，他們通常就是直接站上打擊區然後開始準備，不太會刻意和主審打招呼。這僅僅只是各國棒球文化的不同而已。昨天對委內瑞拉一戰，許多來自台灣的球迷擠滿了看台，外野席上的小喇叭聲與加油聲不斷，營造出濃厚的支持氛圍。陳傑憲對此表示感激：「這是第一次看到這樣的場景。我是第4次來到東京巨蛋，但從沒見過這麼多台灣球迷。」他接著說：「真的很感動，大家特地來到日本為我們加油。」對於球迷的支持，他希望以勝利回報：「接下來會跟今天一樣，全力以赴爭取勝利。我也在比賽結束後告訴大家，這場比賽已經結束了，我們需要切換心態，準備下一場。」