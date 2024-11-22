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高雄地檢署日前指揮高雄市政府警察局，海巡署查緝隊等5單位，共同組成專案小組，於9月11日持搜索票到高雄小港區一間手搖飲料店查緝，當場在陳姓嫌犯的租屋處和車上，查獲195包的安非他命、295包的K他命，總重量約478公斤，遂將陳姓嫌犯逮捕，移送法辦並向法院聲請羈押獲准。據了解，陳姓嫌犯平時經營手搖飲料店，樓上就是他的租屋處，陳嫌平常會開車到東山服務區、南投服務區等地，和一名綽號阿凱的男子進行安非他命和K他命的毒品交易，陳嫌在把毒品載到小港區租屋處樓下的飲料店擺放，等待阿凱指示後，再提供給其他下游買家。雖然陳姓嫌犯對藏毒犯行坦承不諱，但檢察官認為，他還是沒有老實招供，對部分案情避重就輕，且持有近500公斤的鉅量毒品，倘若流入市面，對我國社會安寧秩序，及國人身體健康，產生巨大危害，建請法院對陳姓嫌犯從重量刑，也查扣沒收全部毒品。