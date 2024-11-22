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美國職籃（NBA）費城76人在昨（21）日對上曼斐斯灰熊的比賽中，終於迎來「三巨頭」Joel Embiid、Tyrese Maxey、Paul George首次同場亮相，沒想到George在下半場意外傷到膝蓋，導致左膝骨挫傷，將至少缺席2場比賽，對於目前在東區墊底的76人來說無疑是雪上加霜。76人在休賽季簽下George，與Maxey、Embiid組成「費城三巨頭」外界也看好76人在新賽季能夠大展拳腳，成為總冠軍熱門球隊之一，但開季後的76人可說是一團糟，先是Embiid因左膝傷勢缺席開季，後又與記者在休息室爆發衝突，導致被禁賽3場，隨後Maxey遭遇右腿筋傷勢，直到昨日的比賽才回歸。對上灰熊的比賽，三巨頭好不容易首次同台亮相，但George在下半場又遭遇傷勢，賽後經檢查後確診為左膝骨挫傷，至少缺席2場比賽，最終76人以111：117不敵灰熊，吞下本季12敗，目前暫居東區爐主。除了頻繁的傷勢外，日前也出現更衣室風波，Maxey在休息室檢討會議時，直指Embiid總是遲到，嚴重影響團隊，並直言這個問題必須解決，以促進團隊整體氣氛，以目前76人的情況看來，2勝11敗的戰績，與季前各路專家預測的總冠軍熱門球隊，有不小落差，若持續下去，可能進入季後賽都有些難度。