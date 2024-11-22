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國發會主委、同時也是台積電董事之一的劉鏡清昨（21）日在立法院表示，他已接獲明年2月10日赴美參加台積電董事會的通知。這印證了業界的傳言屬實，明年第一季將首度移至美國召開。業界傳出，台積電董事會自成立37年以來，明年第一季將首度移至美國召開，而這個決定與美國新總統川普上任及台積電美國廠量產有關，也可讓董事們實地了解新廠的運轉狀況。針對這個傳言，身為台積電董事之一的劉鏡清昨日公開證實，已接獲明年2月10日赴美參加董事會的通知。劉鏡清進一步透露，未來三年台積電設廠規畫，除了高雄、台南，接下來台中也會有，並定期與政府溝通用水、用電問題。對於美國商務部拍板補助台積電亞利桑那州廠66億美元，近日傳出台積電A16製程也會移至美國一事，劉鏡清直言，「這不是樂觀其成的問題，而是政治因素」，3奈米技術本來就會前進美國，2奈米還不會過去；至於A16，由於產品部分一般是進到3奈米製程，有可能過去美國。國發會昨日表示，國發基金2023年收入330億元，來自台積電股利收入190億元，占58%，國發基金投資台積電獲利亮眼。川普將在2025年1月20日正式宣誓就職，進一步重返白宮執政。市場人士認為，為了維繫與新政府的關係，先前已經傳出台積電美國亞利桑那州晶圓廠的落成典禮已經延後，預計到2025年川普就任後再舉行。