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▲片山凉太不僅曾入圍去年金馬獎，也在今年金曲獎拿下最佳單曲製作人獎。（圖／大元娛樂提供）

創作歌手RYOTA片山凉太去年憑藉電影《富都青年》主題曲〈一路以來〉，入圍第60屆金馬獎「最佳原創電影歌曲獎」，更憑此歌曲摘下第35屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」，迅速成為樂壇備受矚目的新星。自上一張專輯發行至今四年，片山凉太終於攜全新創作回歸，還攜手金曲歌后鄭宜農演唱新歌。但因為是首次與台灣歌手合作，片山凉太擔心自己文字表達不準確，傳一條訊息就打了半小時以上，差點讓人以為他已讀不回。片山凉太出生於日本，父親是日本人，母親是馬來西亞人，四歲時隨家人定居馬來西亞，從小便展露對音樂的濃厚興趣。2023年開始對片山凉太來說是轉折的一年，他首度參與電影配樂製作，為《富都青年》創作主題曲〈一路以來〉，不僅入圍金馬獎，更榮獲第 35 屆金曲獎「最佳單曲製作人獎」。片山凉太坦言：「直到現在，還是很難相信自己能拿下金曲獎。但這份殊榮帶來的不僅是成就感，更多的是自信與踏實感。」時隔4年的新專輯，片山凉太以〈我一直都以為我是一個人〉作為先行單曲，這首作品特別邀請鄭宜農共同創作。談到這次合作的契機，片山凉太透露，自己一直很欣賞鄭宜農的音樂，某次在Podcast節目中聽到她提到，想合作的馬來西亞歌手是自己，他驚喜地意識到雙方的關注，還因為想了解她多一點，而去買她的書來看。然而，首次與台灣歌手合作，片山凉太坦言自己遇到了一些「文化隔閡」，由於擔心自己的中文表達不夠準確，他在給鄭宜農發訊息時總是反覆推敲，「打一條訊息常常要花半個小時，反覆修改，深怕表達有誤。」這份謹慎讓人誤以為他是個「已讀慢回」甚至「已讀不回」的人。而這樣斟酌用語的習慣，也讓他在社群平台發文的文字，常常要花上半天時間思考措辭。身邊的人也爆料，其實凉太就是太過謹慎，這份用心也讓人感受到他對作品的重視，有時候看他打字，彷彿能感受到他的內心戲，比如糾結：「用驚嘆號會不會讓人有壓力？加句號會不會太冷淡？還是省略標點符號比較自然？」最常發生在訊息送出之後，他還會反覆編輯3、4次，因為他非常在意語氣的傳達，生怕讓對方誤解，對於這樣細緻又認真的態度，身邊的人都忍不住說：「這就是片山Style！」