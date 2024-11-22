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為滿足民眾對於低金額購物時使用信用卡刷卡需求，聯合信用卡處理中心2007年推出信用卡「小額支付平台」，在新台幣1000元以下免簽名、不印簽帳單，特店僅需2秒即可完成交易，大幅提升消費者體驗好感度之下，根據最新統計，目前已有超過1萬家商店採用「小額支付平台」，交易筆數、金額也年年成長，今（2024）年前10月平均每月筆數已突破560萬筆，跟5年前2020年相比，成長高達220%。聯卡中心表示，「小額支付平台」專為小額交易設計，交易處理速度快，能有效降低消費者在結帳時的等待時間，提升購物體驗，交易手續費相較傳統信用卡支付服務更低，可為商店節省經營成本，大大的提高了原本僅收現金的商店申辦意願。今年對比去年同期，「小額支付平台」的交易筆數是成長30%，跟2020年比較的話成長超過2倍以上，最主要的原因來自於，第一，民眾使用「非現金交易」已成為日常生活的一部分，無論是聚餐美食、購買手搖飲、停車繳費等低單價交易習慣透過電子化支付完成。第二，「小額支付平台」對商店帶來的好處獲得認同，商店透過本平台，可吸引更多不帶現金的顧客，並提升交易速度與消費者的滿意度，過去連鎖品牌多僅有直營門市願意使用本平台服務，現在加盟業主接受度也提高了，同時，原本僅收現金的商店也會因周遭同業提供此服務而去導入，避免市場競爭下被「差異化」。第三，就是支付場景的擴大化，過去使用本平台最主要是來自於知名西式速食業者，現在其他支付場景商店導入本平台也日益普及。聯卡中心進一步指出，「小額支付平台」提供持卡人消費金額新台幣1000元以下免簽名、不印簽帳單的快速結帳體驗，相較於持卡人在其他收單機構的信用卡結帳流程，從讀取卡片到完成授權約需7秒，聯卡中心的「小額支付平台」特店僅需2秒即可完成交易，大幅提升消費者體驗之好感度。近來各行各業面臨成本波動、人力短缺、人員流動率高等問題，這也加速業者導入數位化、自動化技術來應對挑戰，包括速食、便當、小吃等行業的既有「小額支付平台」特約商店，現在除了臨櫃結帳服務外，門市內亦會增設Kiosk自助點餐機服務，以維持餐廳的作業效率，背後金流服務也是透過「小額支付平台」來完成，加上民眾普遍接受度高，現在已成為不少餐廳業者的標準配備。另外，隨著電子科技進步，聯卡中心這幾年協助非常多的停車場業者改以自助繳費設備導入「小額支付平台」來取代傳統人工現金收費，因使用情境更加多元，故也帶動了「小額支付平台」應用場景的擴大、普及化，預期未來該類無人化自助設備使用本平台的商店還會持續成長。