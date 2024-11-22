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印尼政府近期祭出iPhone16禁止銷售令，並要求蘋果企業提供投資金額才有可能取消禁令。印尼國家印尼工業部（Ministry of Industry）20 日聲明證實收到蘋果最新投資提案，內容為興建一座工廠，生產配件和零件，金額則高達1億美元（約新台幣32億元）。根據《彭博社》報導，蘋果之前提出的投資計畫是雅加達萬隆市投資一間配件和零件廠，投資額近 1,000 萬美元。不過日前將印尼投資報價提高近十倍，以解除 iPhone 16 銷售禁令。印尼工業部部長Agus Gumiwang Kartasasmita 於 10 月阻止允許銷售iPhone 16的許可證，理由是當地單位未達智慧手機和平板 40% 國產含量的要求，因為蘋果只透過建設開發者學院在印尼投資1.5兆盧比（約 9,500 萬美元），與承諾的金額相差甚遠，促使蘋果提出新的投資提案；由於同樣投資不足問題，印尼也禁止銷售 Google Pixel手機。印尼新任總統普拉伯沃（Prabowo Subianto ）試圖向國際企業施壓，以促進當地製造業發展。例如印尼去年宣布法規，強制字節跳動旗下的 TikTok 將購物功能從目前熱門服務中分割，以避免中國大量廉價產品傾銷，影響國內產業發展。