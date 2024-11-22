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因為挪威最大油田一度因停電暫停生產，再加上俄烏局勢再度緊張，經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估不調整、柴油調漲0.1元參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.6元、95無鉛汽油每公升30.1元、98無鉛汽油每公升32.1元、超級柴油每公升27.2元。累算至11月21日之7D3B週均價為72.85美元，較上週72.01上漲0.84美元。本週與上週新台幣兌美元匯率均為32.498較上週32.428貶值0.07元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲1.0元，柴油調漲1.2元；經中油啟動平穩機制後，下週汽油預估不調整、柴油調漲0.1元實際調整金額請於24日中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。