（編按）第61屆金馬獎頒獎典禮將在明（23）日於台北流行音樂中心舉辦，今年最佳女配角獎入圍的有《小雁與吳愛麗》楊貴媚、《白衣蒼狗》陸弈靜、《鬼才之道》張榕容、《女兒的女兒》劉奕兒與《BIG》曾沛慈。影評人鳴影品盤點5位入圍者精彩表現，為您帶來最精彩的戰力分析。
■楊貴媚／《小雁與吳愛麗》
楊貴媚的表現太驚人了，對女兒夏于喬的刀子嘴，相愛相殺互相折磨；面對姘頭曾國城，如毒癮般明知不可為而為之的內心拉扯。迎來前夫另生的小兒子，從遷怒鄙視，到母性底部的良善疼惜湧起。每一條關係線都有動人轉變，每一場戲的情緒都傳達精準。
她跟夏于喬一鏡到底的對罵互甩巴掌戲，尤其令人寒毛直豎。她演成了一個女兒揮之不去的輪迴詛咒，又是為了獨力撐起家庭而必須武裝自己的台灣母親。她是全片的最強反作用力，角色詮釋如火純青，極具共鳴，目前有最高呼聲。
■陸弈靜／《白衣蒼狗》
陸弈靜飾演一位獨自陪伴失能失語兒子的母親，從她了無生意的眼神就能直接望見長照的無止盡痛苦。她目光透露的那種悲哀，是不管面向她的身障兒子，或者久病纏身的自己，都充滿絕望。
她在本片的戲分不多，在競賽比較之中，角色背景相形單向。但即使如此，她的演繹卻也足夠深刻放大故事所探討的困境。在導演極少的對白控制下，緊縮的鏡頭像把她困在被社會遺棄的角落，這些技術性當然有助塑造她的角色，可是即使沒有這些襯托，她光是多場靠背影演的戲，也值得獲獎，包括在天橋上託付男主角幫她處理兒子，以及彷彿生離死別獻給兒子的無語擁抱。陸弈靜不動聲色就能將觀眾拉到人間煉獄，功力深厚。
■張榕容／《鬼才之道》
張榕容這一隻資深女鬼角色，在遭遇姚以緹、王淨諸多後起之秀，經歷演藝圈的殘酷生死鬥之後，她的眼神歷盡滄桑，可是不同於過去那些女鬼只是哀怨的形象，她扮演的凱薩琳依然有一股鬥志；在逞兇鬥狠之外，她仍有一絲憐惜和關懷，這些心緒轉變都化在她的眼角眉梢，細微卻控制準確。
喜劇表演本來就已有高難度，這部片又綜合更多元的類型，恐怖驚嚇及激烈動作場面，張榕容在葷素不忌的各個環節都展現了強而有力的表演，證明了她精彩的存在感，和捲土再來的高能耐。
■劉奕兒／《女兒的女兒》
劉奕兒去年在《老狐狸》扮豔紅套裝女秘書，這一回在《女兒的女兒》換上強悍短髮和亮藍眼影，電影造型再度給了她極為顯著的人物設定。除了這些外在的討喜加分，劉奕兒用心賦予角色許多的粗線條設計，包括她的駝背站姿、熄菸動作、習慣性開腿蹲著。不只這種倔強，她賴在女友身上的撒嬌，又有另一面向的孩子氣。一度覺得瞥見《不夠善良的我們》裡的柯震東。
她回嘴媽媽一句：「被同性戀生下來比較慘，還是被個異性戀青少年隨便睡一睡生下來比較慘？」成功展現她吊兒啷噹的叛逆個性。不過，相較張艾嘉、林嘉欣極度內化收斂的演繹，劉奕兒與兩位影后級的老練成熟仍稍有距離，但也許這才像角色設定該有的粗枝大葉孩子樣。她的一再進步有目共睹。
■曾沛慈／《BIG》
曾沛慈在電影裡陪伴癌症女兒住院接受治療，在大量病房內的戲，她既有照顧年幼女兒而做出的童言童語溫馨舉止，也有轉頭回到成人世界得要面對生死不捨的沉重，切換面向自然生動。
整部電影的抗癌主題明顯，一對對親子故事感人肺腑。由於各組人物線同時瀰漫哀傷氣氛，催淚力量有交互渲染功效，也強化曾沛慈的角色立場。她的表演恰如其分，在「星光二班」的林柏宏、李千娜、方志友接連獲得金馬肯定之後，曾沛慈也大受注目。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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楊貴媚的表現太驚人了，對女兒夏于喬的刀子嘴，相愛相殺互相折磨；面對姘頭曾國城，如毒癮般明知不可為而為之的內心拉扯。迎來前夫另生的小兒子，從遷怒鄙視，到母性底部的良善疼惜湧起。每一條關係線都有動人轉變，每一場戲的情緒都傳達精準。
她跟夏于喬一鏡到底的對罵互甩巴掌戲，尤其令人寒毛直豎。她演成了一個女兒揮之不去的輪迴詛咒，又是為了獨力撐起家庭而必須武裝自己的台灣母親。她是全片的最強反作用力，角色詮釋如火純青，極具共鳴，目前有最高呼聲。
■陸弈靜／《白衣蒼狗》
陸弈靜飾演一位獨自陪伴失能失語兒子的母親，從她了無生意的眼神就能直接望見長照的無止盡痛苦。她目光透露的那種悲哀，是不管面向她的身障兒子，或者久病纏身的自己，都充滿絕望。
她在本片的戲分不多，在競賽比較之中，角色背景相形單向。但即使如此，她的演繹卻也足夠深刻放大故事所探討的困境。在導演極少的對白控制下，緊縮的鏡頭像把她困在被社會遺棄的角落，這些技術性當然有助塑造她的角色，可是即使沒有這些襯托，她光是多場靠背影演的戲，也值得獲獎，包括在天橋上託付男主角幫她處理兒子，以及彷彿生離死別獻給兒子的無語擁抱。陸弈靜不動聲色就能將觀眾拉到人間煉獄，功力深厚。
■張榕容／《鬼才之道》
張榕容這一隻資深女鬼角色，在遭遇姚以緹、王淨諸多後起之秀，經歷演藝圈的殘酷生死鬥之後，她的眼神歷盡滄桑，可是不同於過去那些女鬼只是哀怨的形象，她扮演的凱薩琳依然有一股鬥志；在逞兇鬥狠之外，她仍有一絲憐惜和關懷，這些心緒轉變都化在她的眼角眉梢，細微卻控制準確。
喜劇表演本來就已有高難度，這部片又綜合更多元的類型，恐怖驚嚇及激烈動作場面，張榕容在葷素不忌的各個環節都展現了強而有力的表演，證明了她精彩的存在感，和捲土再來的高能耐。
■劉奕兒／《女兒的女兒》
劉奕兒去年在《老狐狸》扮豔紅套裝女秘書，這一回在《女兒的女兒》換上強悍短髮和亮藍眼影，電影造型再度給了她極為顯著的人物設定。除了這些外在的討喜加分，劉奕兒用心賦予角色許多的粗線條設計，包括她的駝背站姿、熄菸動作、習慣性開腿蹲著。不只這種倔強，她賴在女友身上的撒嬌，又有另一面向的孩子氣。一度覺得瞥見《不夠善良的我們》裡的柯震東。
她回嘴媽媽一句：「被同性戀生下來比較慘，還是被個異性戀青少年隨便睡一睡生下來比較慘？」成功展現她吊兒啷噹的叛逆個性。不過，相較張艾嘉、林嘉欣極度內化收斂的演繹，劉奕兒與兩位影后級的老練成熟仍稍有距離，但也許這才像角色設定該有的粗枝大葉孩子樣。她的一再進步有目共睹。
■曾沛慈／《BIG》
曾沛慈在電影裡陪伴癌症女兒住院接受治療，在大量病房內的戲，她既有照顧年幼女兒而做出的童言童語溫馨舉止，也有轉頭回到成人世界得要面對生死不捨的沉重，切換面向自然生動。
整部電影的抗癌主題明顯，一對對親子故事感人肺腑。由於各組人物線同時瀰漫哀傷氣氛，催淚力量有交互渲染功效，也強化曾沛慈的角色立場。她的表演恰如其分，在「星光二班」的林柏宏、李千娜、方志友接連獲得金馬肯定之後，曾沛慈也大受注目。
●作者：鳴影品／影評人、資深電影媒體工作者、台北電影節評審，採訪過坎城、威尼斯、釜山、大阪、羅馬等國際影展。曾參與劇本開發、娛樂整合行銷；影劇評論發表於臉書粉專「鳴影品」。著有《如果沒有見過地獄你會相信世界上真的有永遠》現代詩集。
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場。
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