台中購物節開跑3週，消費超越去年同期，登錄金額破130億元！台中市長盧秀燕今天說，市府將加碼1名百萬現金獎，於明（23）日下午抽出3名百萬現金得主，她會親自報喜訊，提醒民眾「明天記得將手機充電、一定要接電話、不要佔線」！
盧秀燕今天列席市議會前特別呼籲「明天下午請大家等待盧市長的電話」！因為台中購物節登錄金額已經破130多億，原本月月抽出2個百萬現金得主，破百億後將再加碼一個百萬現金。所以明天下午會抽出3個百萬現金。她將親自主持活動、報喜訊，只要接到她的電話，就是中獎百萬現金，她也提醒民眾明天記得將手機充飽電、一定要接電話、不要佔線。
今年的台中購物節活動自10月24日至12月25日止，市府首度邀請日本、新加坡及比利時等駐台使節協助拍攝宣傳影片，不到1個月已累積10萬多次觀看。比利時台北辦事處長馬徹日前還在比利時國王節活動上大力推廣台中購物節。
經發局表示，原定後天舉辦的「破百億獎百萬」活動，加碼抽百萬現金1名，將合併在明天公益路市民廣場的「特色市集暨月月抽百萬」活動中同步揭曉，除有周周抽10萬及天天抽3千元，此次活動還加碼市府觀光旅遊局的台中鳳凰酒店、享得道行旅與永豐棧酒店共12個住宿券、豐原太平洋百貨的陽光橘子行李箱10名、達美樂20份披薩及在地糕餅品牌陳允寶泉的35個太陽餅禮盒，還有日韓保養品牌直播集團MY管管全能旅行組共50個、夜市市場加碼的5支iPhone 15，滿滿獎項一次大放送，最新資訊請查詢購物節官方臉書
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今年的台中購物節活動自10月24日至12月25日止，市府首度邀請日本、新加坡及比利時等駐台使節協助拍攝宣傳影片，不到1個月已累積10萬多次觀看。比利時台北辦事處長馬徹日前還在比利時國王節活動上大力推廣台中購物節。
經發局表示，原定後天舉辦的「破百億獎百萬」活動，加碼抽百萬現金1名，將合併在明天公益路市民廣場的「特色市集暨月月抽百萬」活動中同步揭曉，除有周周抽10萬及天天抽3千元，此次活動還加碼市府觀光旅遊局的台中鳳凰酒店、享得道行旅與永豐棧酒店共12個住宿券、豐原太平洋百貨的陽光橘子行李箱10名、達美樂20份披薩及在地糕餅品牌陳允寶泉的35個太陽餅禮盒，還有日韓保養品牌直播集團MY管管全能旅行組共50個、夜市市場加碼的5支iPhone 15，滿滿獎項一次大放送，最新資訊請查詢購物節官方臉書