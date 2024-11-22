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▲邱陽執導的《空房間裡的女人》榮獲國際影評人費比西獎。（圖／記者陳明安攝）

第61屆金馬獎頒獎典禮明（23日）要在台北流行音樂中心舉行，今（22）日在台北文華東方酒店舉行的入圍者午宴中搶先頒發「國際影評人費比西獎」及「觀眾票選最佳影片獎」，最後「國際影評人費比西獎」由中國導演邱陽執導的《空房間𥚃的女人》獲得，「觀眾票選最佳影片獎」則是另一位中國導演耿軍執導的另類同志片《漂亮朋友》拿下。《空房間裡的女人》描繪困在生活壓力之下的中年女人微妙心情，邱陽拍這部片主要是從自己母親的身上啟發靈感，由於想更了解母親的生活，才寫出了這個劇本。今年「金馬獎觀眾票選最佳影片」活動於花蓮、新竹、台南同時舉辦，總共徵選了483位觀眾，完整觀賞完五部入圍最佳劇情片《從今以後》、《鬼才之道》、《默視錄》、《一部未完成的電影》、《漂亮朋友》後，才能投票選出心目中的最佳影片，結果由耿軍導演的《漂亮朋友》勝出。《漂亮朋友》則聚焦一群在中國東北小城的中年同志生活，完全不走傳統悲情、哀婉路線，而是黑色幽默，還有不少令觀眾絕倒的「金句」。由於該片雖屬法國出品，但在上映資格的認定上，以幕前幕後人員大多數比例歸為中國片，必須參加上片配額抽籤，而這次並未抽中前10名、如沒在金馬獲得最佳影片和導演獎，就無法在台上映。耿軍不諱言希望能獲最佳影片或導演，可以讓片子順利在台上映，接著又喊話中國電影在台放映的限制該放寬，能入圍金馬奬的片子應該都開放直接上片。