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▲ 彰化美食物產展今起在台中口言友百貨登場，縣長王惠美親率42家廠商參展。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.22)

▲彰化美食物產展登場 ，共有42家美食名店參展。（圖／記者金武鳳攝，2024.11.22)

彰化美食小吃充滿強大聚客力，中友百貨3度與彰化縣政府攜手舉辦彰化美食物產展，今日在中友B棟13樓登場。彰化縣長王惠美親自現身打廣告，大力行銷彰化42家參展好物及排隊名店，歡迎台中鄉親到中友百貨呷好料、買好物、做公益。彰化縣長王惠美表示，此次共有42家廠商齊聚中友百貨，要讓更多台中消費者體驗彰化美食及各項特產、好物。另有彰化排隊美食北門肉圓老擔、阿璋肉圓、阿章爌肉飯、阿星爌肉飯和新口味蛋黃酥、彰化涼圓、杉行碗粿等超人氣名店，也分別參加限時快閃，消費者不必再大排長龍就能品嘗。本次特展安排有多場DIY體驗課程，邀請大小朋友一起體驗，包括王功白色紅龜粿DIY、手搓愛玉DIY、火龍果花苞橄欖油手作DIY、小小陀螺彩繪、葡萄酒釀DIY等多種手作技藝課程，將邀請專業職人教導，體驗手作樂趣，歡迎有興趣的民眾至現場報名。王惠美說，今年彰化美食特展除了能呷好料，買好物外，還推出好康三重送與消費者結緣，第一重是好康滿額禮，當天累積消費699元，有機會把彰化在地精選好禮帶回家。第二重是清爽打卡禮，單筆消費199元起，於展區拍照打卡，可獲保鮮膜或正光滾珠精油棒。第三重是漫遊壓軸抽，不限金額發票可獲一組發票，有機會抽中價值萬元的花園酒店住宿券。中友百貨顧問張光貝表示，中友百貨即將進駐彰化，相信彰化縣民們相當期待，目前工程順利進行中，期待彰化分店很快能與大家見面。這幾年中友百貨與彰化縣的交流互動非常熱絡，今年暑假舉辦有機小農市集也邀請多家彰化優質小農參與，這次再度邀請彰化知名廠商到中友百貨舉辦美食物產展，非常感謝王惠美縣長及所率領縣府團隊大力協助。張光貝說，這次彰化美食物產展集結眾多彰化名店名品，除了滿足台中消費者的美食需求，也推薦更多彰化優質品牌給台中消費者，增進縣市交流，歡迎消費大眾即日起至12月1日到中友百貨彰化美食物產展享受幸福”食”刻。