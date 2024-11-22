我是廣告 請繼續往下閱讀

寒冬送暖，臺中市北屯喜善文教協會20日捐贈麵包一批給臺中市政府社會局北屯家庭福利服務中心，預計可造福120戶弱勢家庭。在此入冬天氣轉寒之際，理事長顏建程期望此舉能讓弱勢民眾感受到來自社會的溫暖關懷。臺中市北屯喜善文教協會理事長顏建程表示，喜善協會是以人文教育關懷為本、促進人際和諧為宗旨。有鑑於這幾年臺灣社會的景氣不穩定，有許多邊緣家庭亟需各界伸出援手，因此在歲末時節，感謝超商企業善舉，與協會合作轉贈一批效期內的麵包給臺中市政府社會局，今天委由社會局轉交給北屯等地區急需關懷的家庭。代表領收的社會局北屯家庭福利服務中心主任柯明君表示，感謝臺中市北屯喜善文教協會集結善心單位及人士的力量共同捐贈麵包一批，社工人員續將物資轉贈弱勢家戶，讓受助家戶吃在嘴裡、甜在心裡，感受溫暖與關懷。本次臺中市北屯喜善文教協會共捐贈600份麵包，將由臺中市政府社會局轄下14個社會福利服務中心共同發放，將可造福120戶弱勢家庭，在此入冬漸冷的時節，理事長顏建程期望此舉能讓弱勢民眾感受到來自社會的溫暖關懷。