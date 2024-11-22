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▲林瑩蓉表示，毒防局以協助藥癮個案走出藥癮為核心， 建置創新的科技輔導已在高雄實際執行三年。（圖／高市府毒防局提供）

▲毒防局獲頒「韌性與創新獎」獎座。（圖／高市府毒防局提供）

高雄市政府致力於推動韌性永續的健康城市為目標，毒品防制局繼榮獲天下標竿城市社會進步組優選、IDC臺灣暨亞太區智慧城市特別獎~最佳市民福祉獎，又再傳捷報，再獲得衛生福利部國民健康署「113 年臺灣健康城市暨高齡友善城市」評選為健康城市類「韌性與創新獎」， 於今(22)日在財團法人張榮發基金會舉行的頒獎典禮中獲頒獎座，由毒防局張秋文主任秘書率同仁出席領獎。衛福部國民健康署辦理的「113 年臺灣健康城市暨高齡友善城市」評選，旨在鼓勵各地方政府運用跨局處合作模式整合在地資源，結合民間力量建構社會安全網絡，推動具在地特色、健康平等、韌性且永續發展的城市，徵選足為其他地方政府推動學習楷模之典範。毒防局以「ICARES 照護健康無毒人生~ICAN 實踐高雄智慧安防、SDGs 永續發展」專案，經過評選委員書面審查、口頭報告及實地訪查等三階段綜合評比脫穎而出，透過智慧毒防加值提升社會公共服務的進步效益、強化社會安全網，更展現高雄市致力於提升市民健康福祉、構建健康平等友善的城市環境。毒防局長林瑩蓉表示，感謝衛福部的肯定，毒防局以協助藥癮個案走出藥癮為核心， 建置創新的科技輔導已在高雄實際執行三年，是提升輔導成效的有效解決方案，以AI科技突破社會服務人工極限，首創AI科技輔導之智能化「ICARES」多元輔導策略，提供高度整合、貼心輔導，促進藥癮個案順利復歸社會，降低再犯；同時公私協力、跨網絡合作強化毒品防制能量，深入社區提供毒防宣導、諮詢、轉介、關懷之一站式服務，擴大預防及輔導涵蓋面，構築綿密、迅速應變之防毒網，守護市民健康。林瑩蓉強調，要特別感謝市長陳其邁推動智慧城市的卓越領導，毒防局將持續秉持以人為本的精神來提升市民福祉，透過「數位轉型」 與「輔導轉型」的雙重轉型，強化服務深度與廣度，以實現更全面的毒品防制成效，實踐高雄智慧安防、SDGs永續的城市發展。