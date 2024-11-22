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▲超級循環賽（Super Round）：第一輪（R）的A、B各組前兩名球隊晉級超級循環賽。超級循環賽不計第一輪的成績，四支球隊進行單循環比賽，最終排名前兩名的球隊進入決賽，第3、第4名的球隊進入季軍賽。同分時按照以下順序決定排名：（1）直接對戰結果，（2）對戰優質率，（3）自責分率差，（4）團隊打擊率，（5）擲硬幣決定。（圖／NOWnews製圖）

中華隊今（22）日在世界12強賽超級循環賽對決美國，球隊火力全開，以8：2贏球，拿下四強第一勝。而晚間日本隊以9：6擊敗委內瑞拉，成為唯一一支2勝0敗的隊伍，一腳已經踏進冠軍賽大門。目前的情況，中華隊受益於今天一口得到8分的好表現，如果明天美國能贏委內瑞拉，以目前的TQB來看，則我國就算晚上輸日本，也高機率可以晉級。今天比賽之前，4隊戰績分別是：委內瑞拉1勝0敗，中華隊0勝1敗，日本1勝0敗，美國0勝1敗。，因此若要「自力晉級」不比任何對戰勝負和對戰優質率，最好的兩個結果：第一是委內瑞拉直接3連勝，中華隊贏下剩下2場，那麼兩隊攜手晉級；第2種是委內瑞拉剩下2場全敗，中華隊2連勝，那麼就可以和日本攜手晉級。換言之委內瑞拉要不是剩下全勝、就是全敗，對中華隊來說會比較好。晚間的賽事，，因此情況也變得更明朗一些，明天美國若能擊敗委內瑞拉，以目前的TQB（對戰優質率）來看，中華隊有很大的優勢可以晉級冠軍戰。在22日賽程戰罷後：⚾日本隊總共得到18分，失掉7分，勝分差為+11⚾委內瑞拉隊總共得到8分，失掉9分，勝分差為-1⚾中華隊總共得到8分，失掉4分，勝分差+4⚾美國隊總共得到3分，失掉17分，勝分差-14只要美國隊取勝，而且不要贏超過9分，中華隊都將晉級；但若是美國隊輸給委內瑞拉，中華隊就一定要擊敗日本，如此台、日、委3隊都是2勝1敗，將以TQB來決定最後誰晉級。超級循環賽（Super Round）：第一輪（R）的A、B各組前兩名球隊晉級超級循環賽。超級循環賽不計第一輪的成績，四支球隊進行單循環比賽，最終排名前兩名的球隊進入決賽，第3、第4名的球隊進入季軍賽。同分時按照以下順序決定排名：（1）直接對戰結果，（2）對戰優質率，（3）自責分率差，（4）團隊打擊率，（5）擲硬幣決定。