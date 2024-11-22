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▲懷秋將過去的黑暗時期攤開，想以此鼓勵其他痛苦的人們。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

從團體「大嘴巴」出道的懷秋，日前在社群平台上送別父親，近來他強忍喪父之痛上工，睽違8年重拾歌手身分，推出全新單曲〈Delete〉，這次作品不僅由他親自填詞，更由好友JJ林俊傑作曲與製作。歌名「Delete」有著諧音「砥礪」之意，寫下自我砥礪之企圖心，儘管遭受磨難挫折，仍甘心一次次重新來過，這首歌也是獻給自己42歲的生日禮物，懷秋分享心境：「曾經我不太知道如何介紹自己是個演員還是歌手，現在才了解，原來我都是。」繼續朝著自己理想狀態前進中。2024年之於懷秋是個豐收的一年，無論在「演員」及「歌手」的兩個身分上皆大有斬獲。他在年中上映的話題電影《角頭－大橋頭》演出反派要角「蠍子」深受好評，躍上大銀幕盛大回到觀眾的視野內，更睽違8年驚喜於年底推出個人音樂作品〈Delete〉。這首歌是送給懷秋自己42歲的生日禮物，已屆不惑之年的懷秋儘管仍因過去的混沌所困惑，但他想將這段黑暗時期攤在陽光底下，鼓勵那些還在掙扎苦痛的人們；也感謝黑暗帶來的磨練與成長。這首歌由懷秋親自填詞，並由好友JJ林俊傑擔任作曲與製作，歌曲融合電音與搖滾元素，強勁穩定的節奏推著懷秋往向極限邊緣，副歌審判著自己，從激烈質問到萬念俱灰，情緒跨度極大，間奏竄出的電吉他solo像是為內心難以言喻的呼嘯發聲，最終收於清澈明亮的鋼琴聲，一場心靈風暴才暫且停歇。提到這次睽違8年再推出音樂作品的心情，懷秋表示：「就像回到新人階段準備要發片的日子，一切陌生又熟悉。」而懷秋近來經歷父喪之痛，雖然非常難過，但他仍忍痛上工。他也透露爸爸是在睡眠中離開的，雖然很突然，不過走得很安詳，而目前眼前大事是明日的金馬獎，他將和《角頭》兄弟一起走紅毯，力挺入圍的夥伴們，「希望他們都能得獎！」