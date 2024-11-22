我是廣告 請繼續往下閱讀

IC設計業者久昌、汽車散熱器AM廠吉茂等2檔新股申購開跑，其中，久昌預計12/4掛牌上櫃，每股承銷價138元，若以今（22）日收盤價172計算，抽中一張就有望獲利34000元。吉茂則是今日起開放申購，每股承銷價30元，11/28抽籤，若以今日收盤價42.85元計算，則一張可望賺12850元。久昌以類比IC設計為主，專精電源管理、霍爾（Hall）半導體元件的開發，主要產品包含馬達專用與電流偵測的Hall IC，廣泛應用於消費性電子、家電、工業設備及汽車領域。今（2024）年前3季久昌累計合併營收達3.83億元，營業毛利2.1億元，營業利益1.2億元，稅後純益1.05億元，每股純益（EPS）為4.71元。久昌預計12/4掛牌上櫃，公開申購期限為11/22到11/26間，承銷張數620張，預計在11/28抽籤，12/4撥券。若以今日收盤172元計算，價差34元，也就是說，買1張可以賺34000元。吉茂則是生產銅製水箱，供應範疇擴及軍用車、汗馬車水箱；於1999年投資設立第三廠，主力供應鋁製水箱，產品領域擴及乘用車、商用卡車、軍用等。吉茂辦理上市增資，公開申購同樣為11/22到11/26，承銷張數680張，承銷價30元，11/28抽籤、12/6撥券，若以今日收盤價42.85元計算，價差12.85元，等於每張可賺近1.3萬元。