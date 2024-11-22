我是廣告 請繼續往下閱讀

▲莫子儀雖是棒球迷，但明（23日）金馬獎頒獎典禮上不會趁機偷看世界棒球12強賽的中日大戰。（圖／記者陳明安攝）

▲入圍金馬獎最佳男配角的春風（左起）、曾國城、李康生、莫子儀與施名帥，做出逗趣的表情，沒有競爭的火藥味。（圖／記者陳明安攝）

第61屆金馬獎頒獎典禮將於明（23日）在台北流行音樂中心舉行，入圍最佳男配角的《默視錄》李康生、《餘燼》莫子儀、《小雁與吳愛麗》曾國城、《白衣蒼狗》洪瑜鴻（春風）、《角頭—大橋頭》施名帥，在入圍午宴上先碰頭。曾國城身為大哥級的主持人，在片中露臀、演惡人，首度有機會爭取金馬獎，幽默表示未來期許就是「把衣服一件一件穿回來」。莫子儀是棒球迷，被問道：「會不會在金馬獎典禮偷看正在舉行的12強中日大賽？」他老實回答：「不會吧。」雖是金馬獎入圍名單的新面孔，曾國城卻是矚目的焦點，他笑稱曾獲金馬影帝的李康生、莫子儀是「學長」，被問到過往在片中露臀演出不少的李康生和自己的臀部有何高下，曾國城答道：「印象中有看過他（李康生）的臀部，他那時比較年輕，所以緊實，我自己的較為豐潤。」春風則自信：「要露臀，我的一定最好，因為我有刺青。」聽得大家都好奇，他解釋是背上刺了一大片日本武士的圖案，剛好武士的守護神是兩隻螃蟹，就在左右兩邊臀部的位置。今年的金馬男配角之爭很有趣，兩位前影帝李康生與莫子儀要對決沒拿過金馬獎的曾國城、春風、施名帥，3人是否覺得壓力沈重？施名帥反問：「他們的壓力才大吧，而且誰得獎也不是我們能決定的。」他坦言莫子儀是學長也是好友，一直是他的榜樣，即便在表演路上孤獨寂寞，想到莫子儀還在就會勇敢一點。近日全台民眾都關心中華隊在12強棒球賽的戰績，午宴時間也撞上中華隊與美國隊的比賽，曾國城也忍不住問：「現在比到哪裡了？」知道中華隊領先才鬆口氣，莫子儀同樣是棒球迷，被問是否會在隔天金馬典禮偷看台日大戰？他則微笑回：「不會吧。」曾國城自嘲過去因「曾拌麵」廠商身分出席金馬：「是我離金馬獎最近的一次！」想不到今年是真的入圍了，但今年金馬禮包沒有「曾拌麵」，被打趣「是否為了怕涉及賄賂才先避嫌」，若是他得獎是否有「曾拌麵」福利大放送、譬如買一送一？他答道：「得獎跟賑災不一樣耶。」