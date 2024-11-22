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國民健康署推動「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」，鼓勵各縣市跨局處合作與運用在地資源，打造獨具風格的健康城市。今(113)年共有334件投稿，經評選後選出51個績優單位，涵蓋健康政策、文化保存、科技防災、守護偏鄉及友善平權等多元措施，並首次納入地方政府自願檢視報告(VLR)對應指標評核，與縣市共同推動永續發展的健康臺灣。國民健康署推動「健康城市暨高齡友善城市獎項評選」，今（22）日假張榮發基金會國際會議中心舉辦頒獎典禮表揚。臺南市政府榮獲「卓越獎-縣市組」，以「八箭齊發 璀璨臺南」將健康融入所有政策，首創健康社區選拔、強化偏區常駐醫療據點資源、辦理行動醫院，提升四癌篩檢率；結合地方歷史脈絡，打造一里一特色公園，提供全齡化休憩公園；於111年成立體育局，並為市民打造更優質的運動環境，提升全市市民運動風氣，讓市民優雅健康的生活。臺東縣池上鄉公所榮獲「卓越獎-鄉鎮市區組」，致力於在地文化保存，推動環境與人文藝術整合，透過公私協力，讓池上鄉從農業及環境保育到今日成為藝術之鄉，自民國98年起，辦理四季活動(春耕野餐節、竹筏季、秋收稻穗藝術節、收冬大戲)，帶動觀光熱潮；另為維護池上米品質，偕同在地業者及農民申請池上米認證；發展觀光的同時，也訂定相關規定，致力達成環境生態與地方發展的平衡。新竹市消防局結合新竹科學園區廠商，利用高科技防救災裝備，如：5G ORAN通訊技術等，以提升防災及救災效能。另建構AI之教育訓練基地、率全國之先完成建置119異地暨地下備援中心、進行搜救犬訓練國際交流，強化搜救犬馴養能力、將VR、AR及MR融入教育訓練基地設施，打造「韌性安全」的健康城市。臺中市和平區梨山地區地處偏遠，醫療資源不足，臺中市政府衛生局為改善居民健康照護服務可近性，以在地居民需求為核心研擬3大執行策略：透過公私協力，打包專業醫療人力及器械上山提供服務、利用公務廳舍空間與民間資源合作，建置全台最高海拔的復健站、廣布長照服務據點；並透過人才培育及留任、發掘在地照護人力提升社區健康照護能力；提升長照交通接送服務量能、推動幸福巴士，促進和平區居民的健康照護服務水平，消弭健康不平等。隨著臺灣將步入超高齡社會，加上失智人口快速增加，臺北捷運公司與臺北市政府衛生局、新北市政府衛生局及社會局及相關非政府組織(NGO)團體跨領域合作，針對高齡年長者及失智者優化捷運站環境，例如：放大主地標字體、增加大型指標及地貼、導入電梯輪椅自動叫梯服務、調整導引燈箱版面，將資訊單純化等，另也和健康服務中心合作，完成站務人員失智友善E化訓練，至112年底已完成28處車站之優化更新，為全國鐵道運輸系統之標竿。新北市政府社會局建置線上輔具服務系統與APP，讓民眾在線上提出服務申請、二手回收、媒合、線上補助請款、查詢補助紀錄及線上學習衛教影片等，將所有輔具服務都涵蓋在內，並設計服務進度推播訊息提醒，打造真正無距的線上雲端服務；另也開發AI智能引導服務，幫助民眾快速確認輔具需求，自112年9月上線至113年4月，短短10個月就有10,845人下載使用APP程式，造福市民，也讓政府服務更有效率。國民健康署長吳昭軍表示，本(113)年度的評選活動首次納入地方政府自願檢視報告(VLR)對應指標，盼能讓參獎單位在評選過程中，再次檢視自身的施政計畫與聯合國提出的永續發展目標(SDGs)各項永續發展指標的扣合度，將SDGs的精神落實於各項政策當中，建構一個共融、共生、共好、永續發展且對高齡友善的健康臺灣。