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日前檢方偵辦盜領高鐵會員及「小樹點」會員點數牟利，收押兩名嫌犯鄭宇軒、游哲銘後，檢調持續追查，再查獲另一名集團共犯陳政帝，經過漏夜訊問，檢方以涉犯涉犯妨害電腦使用及詐欺罪，諭知10萬元交保。日前台北地檢署檢察官只會調查局台北市調處配合偵辦，涉嫌非法登入高鐵及「小樹點」會員帳號，盜取會員點數、電子票券，出動上百名調查官，兵分19路，搜索該犯罪集團成員處所，一共帶回10人約談，其中游姓、鄭姓兩人，被依涉犯妨害電腦使用及詐欺罪，且罪嫌重大，聲請羈押禁見獲准。今年9月，台灣高鐵公司約500名TGo會員帳戶出現異常，點數短時間被兌換成知名3C通路的抵用券，高鐵主動清查，確認會員系統資料並無外洩，疑似是不法，份子透過外部不明來源，取得民眾手機號碼與密碼，針對民眾在多個帳戶，均會採用相同密碼以方便管理習慣，在各大會員系統嘗試登入，若成功就盜用其會員點數。警方追查發現，原來是28歲的鄭姓主嫌，先盜取高鐵會員點數後，再到各大百貨公司、3C通路兌換現金抵用券，購買高價電子商品，之後再轉賣牟利，而他不只盜取高鐵點數，另涉嫌以來路不明的國泰世華銀行會員個資，侵入銀行CUBE信用卡的「小樹點」兌換網站伺服器，盜取會員點數，也以同樣方式轉賣牟利。檢警進一步追查發現，鄭男是集團式犯案，他與另1名電腦高手游哲銘合作，2人得手後，再利用車手前往兌換高價3C商品，或是將點數對外販售，獲利數十萬元。檢方約談鄭男，及出面兌換商品的共犯共8人，全案朝加重詐欺、妨害電腦使用、偽造文書等罪方向偵辦。檢察官訊後，以鄭男及游姓共犯2人涉嫌重大，有勾串、有再犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。